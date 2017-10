Galerie FOTO. Staţiunea Mamaia, un imens şantier. Cum sunt aşteptaţi turiştii de 1 Mai

Galerie FOTO. Stațiunea Mamaia, un imens șantier. Cum sunt așteptați turiștii de 1 Mai

Mai sunt doar câteva zile până când mii de turiști vor lua cu asalt stațiunea Mamaia. Judecând după cât de repede s-au vândut locurile de cazare pentru minivacanța de 1 Mai, turiștii nu s-au lăsat alungați de șantierele deschise la această oră pe faleză, în piațete și pe bulevard. Lucrările de reabilitare sunt în plină desfășurare și nu vor putea fi gata până la 1 Mai. În schimb, constructorii promit că vor izola zonele unde se lucrează și vor asigura accesul pietonal pe faleză.Primarul Constanței, Radu Mazăre a inspectat, în cursul zilei de vineri, mai multe perimetre cu șantiere. Călare pe bicicletă, edilul a vrut să vadă cu ochii lui cum se desfășoară reabilitarea și cum vor fi primiți turiștii peste trei - patru zile. Radu Mazăre nu a vorbit efectiv nici cu muncitorii, nici cu reprezentanții constructorilor și contractorilor, comunicând cu aceștia numai prin semne. „Este o inspecție mută. Pentru ca să nu fiu iar acuzat că am vorbit cu contractorii și că le-am dat de înțeles că eu sunt jupânul și că trebuie să primesc șpagă”, a declarat primarul. Din borseta de la bicicletă, acesta a scos un calendar și le-a cerut constructorilor, tot prin semne, să-i arate când vor fi gata lucrările.Lăsând gluma la o parte, Mamaia încă este un imens șantier. În ciuda rigorilor impuse de proiectele europene, lucrările sunt întârziate în mai multe zone, atât în piațete, cât și pe faleze. În numai câteva zile, până la 1 Mai, nu se va mai putea face mare lucru. „Până la 29 aprilie terminăm betonarea în zona Cazino. În piațetă a fost turnat asfaltul și urmează să fie montat pavajul. Apoi, pe faleză, spre piațeta de la Perla se va betona până la 15 mai. De 1 Mai lucrăm normal. Pietonal se va putea circula, însă nu și cu mașini. Până la 15 mai va fi asfaltat tot sectorul”, a declarat Constantin Văduva, reprezentantul firmei care face lucrările.În piațeta de la Perla s-a pus deja pavajul de două culori. Pe laterale este pavaj în culoare deschisă, iar în centrul este pavaj închis la culoare. „Pentru această zonă am ales două tipuri de pavele. Cele mai închise la culoare sunt pentru trafic cu greutate mare, indicând traseul pentru carele alegorice. Vor fi montați, ca și pe faleză, stâlpi de iluminat de 10 de metri înălțime, precum și șase panouri LCD de câte 12 metri pătrați, unde turiștii care nu vor mai încăpea în piață vor putea privi carele alegorice”, a explicat primarul Mazăre.Pe latura dinspre sud a piațetei de la Perla, lucrările s-au oprit la hotarele a două parcele de pământ, despre care primarul a spus că se află sub notificare pentru retrocedare. Așa se face că piațeta, în loc să aibă o formă dreptunghiulară, continuă între cele două terenuri.În ce privește pasarelele pietonale, singura veste bună vine de la cea dinspre Satul de Vacanță. Aceasta este deja montată pe poziție și va putea fi dată în folosință până la 1 Mai. „Până luni după-amiază (n.r. - 28 aprilie), pasarele iaht va fi gata și cu vopsitul și cu tot. Celelalte două sunt încă în lucru. Pe cea de la Rex sperăm să o finalizăm până la 15 mai, iar la Cazino mai durează, probabil până la 1 iunie”, a explicat Banaga Dragoș, reprezentantul constructorului celor trei pasarele.