Galerie foto. Reabilitarea peninsulei este aproape gata. Cum arată zona acum

1

motivatii debile de la edili debili

mai decebale, tu ori esti prost ,ori crezi ca noi, poporul, suntem veniti cu pluta. se p..a proprietarii pe amenzile tale. in orice tara civilizata din europa proprietarul are 5 ani pt reconditionarea unui imobil, casa. in caz de nerespectare a termenului cladirea intra in proprietatea primariei care despagubeste proprietarul. vecinii au dreptul sa dea in judecata atat proprietarul cat si primaria pt pericol public si poluare .(gunoaie, sobolani,etc). toata vrajeala ta +mazare+gasca este pt ca voi sa mai gasiti o cale sa mai trageti un tun. sa va fie rusine, adunatura de talhari. sper ca drumul vostru politico-mafiot sa se termine curand.