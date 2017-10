Galerie foto. Plaja Modern, drumul ruşinii şi al indiferenţei!

7

Plaja Modern !

Cam aproape zilnic sotia si baietelul meu merg la plaja la Modern,nu contrazic cu nimic articolul de mai sus,intr-adevar este o plaja superba ai de toate parca ai fi in alta tara,dar este neglijata ,si una din marile lipsuri parerea noastra perrsonala ,a mea si a sotiei (poate gresim) este faptul ca lipsesc toalete ecologice,sotia a patit-o ,a mers la plaja cu copilul si acesta a avut nevoie la toaleta,cam la aproximativ 30 m de locul unde s-au asezat era o toaleta ecologica dar SURPRIZA mare cand a ajuns la aceasta era incuiata ,practic avea un lacatel pus,pe usa toaletei fiind un afis lipit pe care se mentiona ca folosirea acesteia costa 1leu iar cheia se gaseste la Bar ...deci ........Alta fata urata a noi oamenilor infara mercantilismul iesit din comun care nu mai tine de bun simt este lipsa respectului fata de loc in sine ,de natura de tot ce te inconjoara,ptr ca asa cum este mentionat si in articol foarte multe pers nu strang resturile cand pleaca,cu toate ca pe plaja sunt amplasate tomberoane ptr acest lucru.Exemplu ,un domn care a consumat cam 4-5 doza de bere cat s-a bucurat de soare pur si simplu la plecare a ridicat prosopul si dus a fost...dar dozele pe care le-a consumat au ramas in urma sa.Doze care in afara de faptul sunt totusi un gunoi ,reprezinta si un pericol sanitar si chiar fizic ptr cei mici ..........:( :( :( Cand ne civilizam si noi oameni buni???Daca nu ptr noi macar ptr copii nostri,altfel ce ex le dam?Ce pretentii putem avea de la ei cand noi insine lasam de dorit???