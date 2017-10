Galerie FOTO / Cum îşi aşteaptă Mamaia turiştii la început de sezon

2

Doua scursuri legionare impreuna cu o mina de mafioti din Primarie au nenorocit Constanta pe toate planurile

Ma intreb la ce lucru bun se pot astepta constantenii si turistii atit cit timp o mina de mafioti in frunte cu o Fasole Drogata si un Porc Vesnic Beat conduc Constanta ? La fel ma intreb la ce lucru bun se pot astepta locuitorii orasului Ovidiu atit timp cit un grup abject de infractori, grupul de infractori creat de Zdreanță Scupra care cuprinde clanurile nespalatilor paria Fane tiganu si Hanganu, isi fac de cap in Ovidiu. Sa stie acesti boriti nespalati ca faptele lor sunt indosariate si ca zilele care le-au mai ramas in libertate sunt numarate. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.