„Falsuri grosolane, trafic de influenţă, abuzuri“. Cazuri concrete din învăţământul constănţean

„Grave erori, falsuri grosolane, trafic de influență, abuzuri, neglijență” -sunt câteva din cuvintele cu care inspectorul școlar general prof. dr. Răducu Popescu a descris situațiile care au condus la schim-barea a doi directori din învățământul constănțean.În cadrul ședinței cu directorii școlilor și liceelor constănțene care a avut loc, ieri, la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, au fost expuse cazurile petrecute la Școala gimnazială din localitatea 23 August, unde directorul Erol Nurla a fost schimbat, precum și la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, unde prof. Laurențiu Bulgaru a devenit… fost director.Un consiliu de administrație al ISJ de șapte oreCu acest prilej, „generalul” a oferit, postate, mare, pe ecran și încercuite cu roșu, exemple de falsuri în acte, adăugând „Mi-e greu să accept că poate exista așa ceva în învățământ! Miercuri (30 aprilie - n.r.), am avut un consiliu de administrație care a durat șapte ore și în care am analizat cu foarte mare atenție toate actele de indisciplină întâmpinate”, a mai declarat prof. Popescu.Se pare că recenta etapă de ocupare a posturilor, ce s-a desfășurat pentru prima dată în cadrul unităților de învățământ, a scos la iveală reale fraude, până acum doar bănuite în învățământul constănțean sau mai bine zis nedovedite. Totul a plecat de la două contestații depuse de două dintre cadrele didactice care au susținut concursul amintit.Situația de la 23 August a fost încadrată în categoria „Eu te ajut, sunt băiat bun, dar ăia de la ISJ nu vor”, din care am înțeles că fostul director a promis anumite… înlesniri, pe lângă falsurile din actele atașate la dosar de candidata contestatară. Motiv pentru ca începând cu data de 5 mai, la această școală director să fie numită profesoara de limba română Ioana Mihai.O inspecție mai veche la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud l-a găsit pe prof. Laurențiu Bulgaru cu „temele nefăcute”, motiv pentru inspectorii școlari ca la vremea respectivă să-i ofere un termen de grație de o lună pentru rezolvarea neregulilor. Surpriză sau nu, când au revenit cu o altă inspecție ca urmare a unor sesizări primite la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, inspectorii aveau să descopere aceleași abateri. Alt motiv pentru ca la acest liceu să se organizeze o rundă de alegeri, prin secret, în urma căreia a fost numită în funcția de director prof. Cristina Stanciu.Tot începând de luni, 5 mai, prof. Roxana Sandu, directorul Școlii „Sfântul Andrei” din Mangalia a solicitat încetarea detașării în interesul învățământului, în locul ei fiind numită prof. Ecaterina Nour.„Nu e adevărat, nu recunosc nimic“Directorii constănțeni prezenți, ieri, la ședința convocată de ISJ au avut parte și de exemple de „falsuri grosolane” în adeverințe și diplome aparținând prof. Daniela Pariza, învățător la Școala gimnazială „George Enescu” din Năvodari din anul 2008, care a susținut concurs la o școală din Constanța, pentru apropiere de domiciliu. Întrucât pe respectivele adeverințe apare și semnătura actualului director al școlii din Năvodari, prof. Iuliana Sandu, am întrebat-o dacă ISJ i-a solicitat demisia. „Nu mă simt vinovată cu nimic, dimpotrivă sunt mândră de tot ceea ce fac. Sunt un om foarte corect, care a semnat mii de hârtii, de diplome, de documente, și pe care în mare partele-am verificat dacă sunt conforme cu originalul. S-au strecurat aceste erori făcute probabil intenționat de doamna învățător și consider că este vina absolut totală a ei, care culmea nu recunoaște și spune că absolut toate lucrurile sunt corecte. Eu nu am semnat nimic fără să am alături de mine responsabilii comisiei metodice, mai ales la clasele 0-IV, eu fiind profesor.M-am bazat pe încredere că sunt conform cu originalul și pe răspundere. Îmi pare rău pentru că nu mă consider vinovată și îmi pare rău că nu se observă și rezultatele deosebite pe care Școala «George Enescu» le-a avut și le are, pentru că este un colectiv de oameni extraordinari”, a declarat prof. Sandu.v v vȘi în cadrul organigramei Ins-pectoratului Școlar Județean Con-stanța a intervenit o modificare, prof. Lucian Faliboga, inspector școlar resurse umane, a solicitat să se întoarcă la catedră, în locul lui fiind numită prof. Alina Nițu.