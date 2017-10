Crucile miraculoase din Dobrogea. Locul unde trupurile şi sufletele bolnave se pot vindeca

Crucile miraculoase din Dobrogea. Locul unde trupurile și sufletele bolnave se pot vindeca

Mii de pelerini din toate colțurile țării sunt așteptați luni, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, la Mănăstirea Dervent. Oamenii vin inclusiv din țările vecine pentru minunile de la mănăstire și pentru cele două cruci din piatră despre care oamenii povestesc că vindecă trupurile și sufletele bolnave.Arhimandrit Andrei Tudor, starețul Mănăstirii Dervent, povestește că oamenii sosesc în număr mare nu numai pentru Crucile de leac, ci și pentru Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Localnicii au descoperit că nu departe de Silistra bulgărească, într-un loc numit Dervent, au răsărit patru cruci masive din piatră. În aceste locuri au fost martirizați patru ucenici ai Apostolului Andrei. Miracolul dumne-zeiesc se petrece an de an, când oameni neputincioși în fața bolii pleacă vindecați de pe aceste meleaguri.Starețul Mănăstirii ne-a declarat că inițial au fost patru cruci masive din piatră, care marcau locul unde au fost martirizați ucenicii Sfântului Apostol Andrei. Astăzi, din cele patru pietre se mai păstrează doar două: Crucea din paraclis și Crucea cu brațele retezate. Mii de credincioși se roagă anual la Crucea din incinta bisericii, Crucea Tămăduitoare. Toți vin cu speranță și pleacă liniștiți. Oamenii sunt convinși că acele cruci aduc sănătate și îi vindecă de boli grave.Sfânta Cruce crește natural din pământArhimandrit Andrei Tudor, starețul Mănăstirii Dervent, a subliniat că sfânta Cruce nu este pusă de mână omenească, ci crește natural din pământ. Oamenii sosiți sunt așezați în interiorul paraclisului. Ei se închină Sfintei Cruci, preotul le citește câteva rugăciuni, sunt unși cu untdelemn din candelele neadormite și sunt lăsați lângă Cruce câteva zile și nopți, căci majoritatea se tămăduiesc dormind, prin vis.La Crucea de afară se vindecă numai animalele bolnave. Se aduc și se priponesc lângă ea și după o noapte se vindecă.„Foarte multe vindecări de animale s-au produs în anii 1991-1997. Oamenii veneau și își legau animalele de Cruce, iar a doua zi le luau sănătoase. Astăzi, credincioșii pun grăunțe lângă Cruce, le iau și le amestecă în mâncarea animalelor bolnave“, ne-a declarat starețul Mănăstirii Dervent.Crucea cea mare, din paraclisul bisericii, are dimensiunile de 0,71/0,60 m, iar cealaltă de afară 0,60/0,30 m.Celelalte două cruci mici au fost scoase din pământ în timpul stăpânirii otomane.Un cioban din Coșlugea și-a găsit vindecareLegenda spune că în perioada stăpânirii otomane, Ahmet Bey, șeful unei raiale turcești de pe malul Dunării, aflând că aceste cruci aduc binecuvântare, a cumpărat moșia. Aceasta a fost ferită de foamete și de ciumă, iar mulți creștini veneau aici la muncă, doar ca să se atingă de Sfintele Cruci. În preajma războiului pentru Independența României, s-a încălcat tradiția ocrotirii crucilor. Unul din descendenții lui Ahmet a mers la câmp la vremea secerișului și a observat că aceste Sfinte Cruci sunt foarte cinstite de către slujitori. El a lovit cu sabia în Crucea cea mare și i-a rupt brațele, iar pe două din cele trei cruci mici le-a scos din pământ.După Războiul de Independență, un cioban surdo-mut din Coșlugea și-a găsit vindecare la crucile de leac de la Dervent. Pe când își înapoia oile din marginea islazului l-a cuprins moleșeala, s-a întins și și-a așezat capul pe brațele curcii tăiate. Aici a dormit până după-amiază. Când s-a trezit a auzit tunetele și picăturile de ploaie. După ce și-a strâns turma care se împrăștiase a realizat minunea. Vestea minunii s-a răspândit și mulți oameni și-au găsit alinare la Crucile de leac de la Dervent, așa cum au fost numite.Luni, 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, începând cu ora 8.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Dervent, urmată de procesiunea spre Izvorul Tămăduitor, unde va avea loc slujba de sfințire a apei. De ziua Înălțării Sfintei Cruci se spune că cerurile se deschid pentru cei bolnavi și fără speranță, iar crucea de leac își întețește lucrarea.Înălțarea Sfintei Cruci este zi de post deoarece ne amintește de patimile și moartea Mântuitorului.