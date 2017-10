CONSTANŢA acum 100 de ani. Pe ce cheltuia banii primarul

CONSTANȚA acum 100 de ani. Pe ce cheltuia banii primarul

Parfumul de altădată al Constanței încă ne farmecă, iar poveștile despre viața locuitorilor de acum mai bine de 100 de ani fascinează cititorul.În Arhivele Statului - Direcția Județeană Constanța, printre miile de dosare am descoperit, cu ajutorul directorului Virgil Coman, Dosarul nr. 13 din anul 1936, în care sunt consemnate numeroasele evenimente la care primarul Constanței de atunci, în persoana lui Horia P. Grigorescu, era invitat să subscrie.Spre exemplu, Asociația pentru emanciparea civilă și politică a femeilor din Constanța lansa o invitație în finalul căreia era scris: „Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne acorda o subvenție pentru ceaiul ce va avea loc în ziua de 22 februarie 1936, în salonul Hotelului Palace”. Motiv pentru care edilul a cumpărat 20 de bilete cu valoarea de 60 lei fiecare.Un alt gest impresionant al prima- rului Grigorescu a fost făcut cu prilejul turneului festiv al celebrei Lucia Sturza Bulandra, profesor la Academia Re- gală de Muzică și Artă Dramatică din București și director al Teatrului „Regina Maria”. „Vă rugăm să binevoiți a-i da tot concursul material pentru buna reușită a turneului ce întreprinde, subvenționând acest turneu potrivit personalității doam-nei Lucia Sturza Bulandra”. Câteva file mai încolo găsim o factură pentru un buchet de flori naturale - 30 de garoafe și șase lilieci - pentru care s-a plătit suma de 750 lei.Încă o dovadă a deschiderii pe care primarul o avea spre cultură este și cumpărarea de bilete în valoare de 3.000 lei la opera în patru acte „Rigoletto”, susținută de maestrul Jean Athanasiu, bariton al Operei Române. Expresia respectului pentru multi-etnicitate pe aceste meleaguri o găsim și în reacția prima-rului la invitația Seminarului musulman din Medgidia, unde activa singura școală secundară a musulmanilor din țară la acea vreme. „Duminică, în sala Elpis din Constanța, vom organiza un mare festival artistic, cu un bogat program coral și teatral, în limba română și turcă, cu scopul de a aduna fondul necesar pentru excursiu-nea ce se va face la finele anului”, eveniment la care s-a dispus cumpă-rarea a 50 de bilete cu valoarea de 40 lei.Iată cum i se adresa edilului de la acea vreme Societatea „Traian” a ospătarilor din Constanța, „o societate cu scop filantropic, care are la bază ajutorarea bolnavilor, ajutor bănesc neputincioșilor și deces plus pensionarea a șapte membri bolnavi, care se poate constata din darea de seamă pe care o veți primi ulterior. Cu onoare vă rugăm, domnule Primar, a ne da un ajutor bănesc ca un bun părinte al municipiului Constanța”.Pe 28 ianuarie 1936, au avut loc funeraliile Regelui George al V-lea al Angliei, motiv pentru care Prefectura a solicitat „suspendarea spectacolelor, a serviciilor publice, iar școlile nu vor ține cursuri, profesorii urmând să-l comemoreze pe marele dispărut“. Nimic nu poate arăta mai bine farmecul de odinioară al orașului Constanța cum o pot face instantaneele sur- prinse la vremea respectivă de diverși fotografi.