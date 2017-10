Cinematograful Republica, transformare uluitoare: "Va fi unic în România"

8

Parcare

Marius sunt de acord cu tine, daca mergi putin pe jos nu iti cad picioarele dar vei ocupa locurile de parcare celor care locuiesc in zona si te mai trezesti si cu ea zgariata. Zona sta foarte prost cu locurile de parcare de ce sa mai ingreunezi situatia? Acuma daca vrei sa mergi in zona si vrei sa parchezi masina la anumite ore nu gasesti loc de parcare. trebuie sa iti lasi masina la 2km minim. Ce o sa faci daca mai aduci in zona cateva sute de masini in plus? Eu ma gandesc la cum va afecta negativ zona . Taxi-uri parcate neregulamentar pe Republici asteptand clientii vor ingreuna traficul si vei sta la semaforul Republici cu IG Duca de behai.Nu mai e ca in ani 90 cand foloseau mijloacele de transport in comun sau mergeu pe jos foarte mult. S-au schimbat vremurile toata lumea are masina, parerea mea ar fi ca ar trebui sa se tina cont de astea. In loc sa se adapteze situatiei actuale mai ales ca apartine de stat. Nevoie de asa ceva in oras este dar trebuie sa te gandesti si la anumite si la anumite aspecte inainte sa investesti niste bani. Da la noi e cum a zis "Dorel" - lasa ba ca merge asa.

prietene asta ar fii problema?daca vrei sa intri in cinema nu parcarea e problema crede-ma..daca o lasi la 4-5 sute de metri pe strazile din jur poti...