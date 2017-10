Celebru arhitect mason şi moştenirea sa lăsată urbei

Poveștile Constanței interbelice

Celebru arhitect mason și moștenirea sa lăsată urbei

Arhitectul George Andriescu este cel care a lăsat moștenire Constanței Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena“ și Școala primară „I.Gh. Duca“. Construcțiile edificate de marele arhitect sunt mult mai multe, ne-a declarat dr. Virgil Coman, șeful Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale, mare pasionat de istoria Dobrogei.În toamna anului 1934, la Constanța, avea să se pună piatra fundamentală a unui lăcaș de cult reprezentativ pentru spațiul dobrogean, ridicat după planurile întocmite de arhitectul diplomat Dumitru-Ionescu Berechet.În urma licitației din 12 septembrie 1934, antreprenor al lucrărilor de construcție a fost numit arhitectul George Andriescu, potrivit documentelor din patrimoniul Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Astfel, după semnarea contractului cu Primăria Constanța, la data de 24 septembrie 1934, arhitectul George Andriescu primește construcția Bisericii „Sf. Împărați Con-stantin și Elena” din strada Călărași, în conformitate cu prevederile devizului și caietului de sarcini care fac parte integrantă din prezentul contract și de care arhitectul luase cunoștință. Potrivit documentelor, termenul de executare era până la data de 1 august 1935.Virgil Coman povestește că, pentru finalizarea construcției, la 30 august 1935, se parafa un nou contract între George Andriescu, arhitectul Aristide Iacob și Primăria Constanța, ce doi obligându-se să execute lucrările în termen de 60 de zile. La data de 9 decembrie a aceluiași an, era semnat și procesul verbal de recepție provizorie.Tot potrivit documentelor, catapeteasma a fost construită din beton armat placat cu marmură înspre biserică și tencuită cu praf de piatră spre altar, de către arhitectul inginer-diplomat August Schmiedigen. Nina Arbore a fost cea care a realizat pictura la acest lăcaș de cult.Patriarhul României, Miron Cristea, a fost cel care a sfințit impunătorul edificiu religios, împreună cu episcopul Constanței, Gherontie Nicolau, și arhiereul vicar patriarhal Galaction Cordun, la data de 17 octombrie 1937.v v vAl doilea edificiu, care poartă amprenta arhitectului George Andriescu este Școala primară „I.Gh. Duca” de pe bulevardul Regina Maria (n.r. - azi, bulevardul Mamaia). Din arhivele vremii, aflăm că, în urma licitației din 9 no-iembrie 1936, avea să fie desemnat antreprenor tot George Andriescu. Pe 20 noiembrie același an, s-a parafat contractul cu Primăria Constanța, prin care arhitectul se obliga să ridice edificiul școlar până la data de 15 august 1937. Pentru executarea acestor lucrări, George Andriescu avea să se asocieze cu arhitectul Aristide Iacob. La data de 12 noiembrie 1937, s-a semnat procesul verbal de recepție provizorie.Criticat în epocăDin arhive aflăm că, în anul 1934, George Andriescu avea legături cu masoneria, acesta fiind venerabilul lojii Minerva din Constanța. Pentru această calitate, arhitectul George Andriescu a fost criticat în epocă. În articolul „Cum se profanează biserica în țara noastră”, apărut în luna mai 1936 în publicația „Porunca Vremii”, C. Cărpinișanu l-a criticat: „La Constanța, într-un cartier apropiat, s-a ridicat o biserică nouă, Sf. Constantin și Elena, care a costat multe milioane. Biserica aceasta, datorită «stilului» în care a fost ridicată după planul unui arhitect mason, constituie ipso facto o batjocură. Trecem peste neplăcuta impresie ce-ți produce vederea bisericii, pentru a relua un fapt, care, pe noi, ne-a umplut de indignare, revoltă și a făcut să ne roșească obrajii de rușine, în locul celor care ar fi trebuit să simtă mai adânc aceste sentimente”, nota ziaristul.