Ce-au fost şi ce-au ajuns grădinile de vară ale Constanţei: "Au rămas doar o amintire" / Galerie foto

Ce-au fost și ce-au ajuns grădinile de vară ale Constanței: "Au rămas doar o amintire" / Galerie foto

Teatrul de Vară Soveja, locul la care se raporta o țară întreagă în sezonul estival, are azi obloanele trase din cauza lipsei unei copertine retractabile. Constanța devenea, pentru câteva luni, capitala divertis-mentului, iar spectatorii umpleau sălile Teatrului de vară de la Mamaia și Teatrului Soveja până la refuz.Cu ani în urmă, sute de turiști și constănțeni se înghesuiau la porțile teatrului pentru a urmări spectacolele vremii. Azi, pe o alee din spatele mall-ului, descoperim clădirea stingheră. Și în jurul construcției acestei clădiri, cu destinație de teatru de vară, se află o poveste destul de încordată. Înființat în anul 1983, cu o capacitate de peste 1.500 de locuri, arhitectul intră în conflict deschis cu directorul Teatrului de revistă „Fantasio” din acea vreme, Aurel Manolache. Chiar dacă teatrul avea ca destinație clară organizarea de spectacole pentru numeroșii turiști români și străini, sosiți pe litoral, și seară de seară prestigioase trupe evoluau pe scena constănțenilor, regizorul și actorul Liviu Manolache, fiul lui Aurel Manolache, își amintește discuțiile furtunoase dintre arhitect și tatăl său. Motivul neînțelegerilor a fost, își amintește Liviu Manolache, fosa, proiectată ca o piscină, al doilea motiv de nemulțumire îl reprezenta acoperirea scenei cu tablă, care era mai mare ca avanscena (n.r. parte a scenei cuprinsă între cortină și rampă).Aparatura lipseșteÎn acest moment, este imposibil să organizezi spectacole în aer liber din cauză că scena este acoperită cu tablă și apare fenomenul de interferență. Mai mult, teatrul nu are niciun fel de aparatură, nu are proiectoare, nu are sunet. În zadar artiștii ar dori să joace vara acolo, că este imposibil. Clădirii îi lipsește și un acoperiș retractabil. Organizatorilor le este teamă să mai organizeze spectacole din cauza ploilor, care ar duce automat la anularea spectacolelor. Teatrul de vară Soveja a funcționat de la momentul inaugurării până în anul 2002 cu succes, fără întrerupere. După aceea a început declinul. În 2009, s-au făcut o serie de lucrări de renovare. Festivaluri naționale, spectacole ale teatrelor locale, spectacole de revistă, concerte, toate contribuiau la viața culturală efervescentă pe atunci a orașului. Grație Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, din august, Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, Festi-valului „Mamaia Copiilor”, Constanța devenea capitala culturală a țării, pe timp de vară.Constanța avea cele mai frumoase grădini de varăAceeași situație o întâlnim și la Teatrul de vară Mamaia, actorii Teatrului de Stat chiar au insistat să desfășoare anumite spectacole, improvizând. Chiar dacă există fizic, în realitate, Teatrul de vară Mamaia este o amintire, spune regizorul Liviu Manolache. Constanța avea în anii ’80-’90, cele mai frumoase și cele mai bune grădini de vară. Astăzi, grădinile au rămas o amintire.Directorul Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu, a declarat că singura soluție de salvare pentru Teatrul de stat Soveja ar fi obținerea unei finanțări, pe baza unui proiect european.„Pentru noi, actorii, acest teatru reprezintă totul! Pe timp de vară, am putea să ne mutăm spectacolele acolo, în aer liber. Problema e că teatrul nu este acoperit! Suntem nevoiți să anulăm spectacolele dacă vine o ploaie! Nu putem să-l lăsăm așa!”, a declarat di-rectorul Dana Dumitrescu.La rândul său, directorul Direcției Coordonare, Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean Constanța, Virgil Iosif, a declarat că, într-adevăr, teatrul are nevoie urgent de un acoperiș retractabil: „În momentul în care plouă nu ai cum să anulezi spectacolul! Este vorba de 1.500 de locuri. Ultimul eveniment organizat acolo a fost în anul 2012". Virgil Iosif a spus că vor fi trimise niște hârtii la Ministerul Culturii și instituțiile abilitate pentru sesizarea lipsei acoperișului retractabil.