Cât mai durează şantierul Catedralei de la Casa de Cultură

n Constanta se construieste inghesuit, blocuri in parcari, in parcuri, cartiere de case, la 3m in fata altor blocuri; strazile sunt tot inguste inca din faza de proiect, desi numarul masinilor creste iar locuintele sunt proiectate fara parcari. Orasul se extinde timid in zonele limitrofe in acelasi mod, inghesuit (sa se obtina profit maxim) Lumea este din ce in ce mai perfida, avara, si plina de ura, si nu din cauza unui numar mic de biserici. Majoritatea preotilor sunt ahtiati dupa averi si bunuri lumesti. Dumnezeu este in fiecare dintre noi!