Cât de bine sunt păzite comorile Constanţei. Piese de valoare, dispărute fără urmă

Cât de bine sunt păzite comorile Constanței. Piese de valoare, dispărute fără urmă

Basorelieful roman furat din Muzeul de Istorie națională și Arheologie Constanța (MINAC) în urmă cu opt ani nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi, declară directorul instituției, Gabriel Custurea.Din păcate, Cavalerul Trac nu este singura piesă dispărută. Lista obiectelor de patrimoniu furate continuă cu o serie de monede furate de la Histria, piese întregi sustrase din siturile din Dobrogea sau Capul unei statui reprezentându-l pe Mercur.Deși s-au luat măsuri de securitate, la etajul I, locul de unde a fost furat Cavalerul Trac, amplasându-se mai multe camere video, muzeul mai are până va ajunge la nivelul altor instituții de gen din afară. În muzeele din străinătate sistemele de securitate sunt foarte sofisticate, iar regulile foarte stricte când vine vorba de distanța care trebuie păstrată față de anumite obiecte expuse. Mai mult, piesele din marile muzee sunt asigurate la firme de profil, lucru care nu se obișnuiește la noi.Custurea spune că într-o țară în care se duce o luptă cruntă pentru ținerea deschisă a instituțiilor de cultură e greu să ai pretenția să asiguri niște piese unice sau să soliciți sisteme de supraveghere mai moderne.Peste 5.000 euro, valoarea Cavalerului TracBasorelieful „Cavalerul Trac” putea fi admirat în urmă cu opt ani pe un panou, amplasat în Sala Sculptură, de la etajul 1 al clădirii. Cavalerul Trac este divinitatea cea mai bine documentată în panteonul Dobrogei romane. Piesa a fost descoperită în anul 1965 în comuna Fântânele. Chiar dacă are dimensiuni mici, o înălțime de 26 cm și o grosime de 4,3 cm, piesa se afla într-o stare foarte bună de conservare. Realizată din marmură, piesa datează din epoca romană, secolele II - III d. Hr. Specialiștii spun că marmura din care a fost realizată piesa era din regiunea Mării Marmara. În prezent, valoarea piesei se ridică la peste 5.000 de euro.Capul lui Mercur, admirat doar în revisteChiar dacă legal aceste piese nu pot fi înstrăinate, fiind postate pe site- uri oficiale tocmai pentru a nu fi scoase la licitație, arheologii muzeului sunt sceptici că ele vor mai fi vreodată recuperate. Alături de Cavalerul Trac, numeroase monede au fost furate cu ani în urmă, dar și alte piese precum Capul unei statui reprezentându-l pe Mercur. Lucrat în marmură alb-cenușie, cu cristale mici, patinată, piesa datează de la mijlocul secolului II d. Hr. Portretul realizat cu multă măiestrie a fost descoperit în molozul încăperilor boltite de la Edificiul cu mozaic din Constanța, la o adâncime de 5,50 m.Arheologul Zaharia Covacef descrie piesa în una dintre scrierile sale: „Fața de un oval perfect, are fruntea mare netedă. Sub arcadele perfect arcuite ale sprân-cenelor apar ochii larg deschiși, migdalați, cu ambele pleoape reprezentate. ….Nasul drept are nările pronunțate. Gura, cu buzele senzuale este închisă”. Nici această piesă nu va mai putea fi vreodată admirată în muzeu.Cu toate acestea, conducerea MINAC spune că oamenii, câți au mai rămas în muzeu, sunt cu ochii-n patru în momentul în care un grup de vizitatori le trece pragul. Acei supraveghetori care par a se ține scai după anumiți vizitatori nu o fac din plăcere, ci doar pentru că trebuie să păzească obiectele de patrimoniu.