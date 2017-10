Care va fi soarta teatrului de vară din Mamaia?

1

dezinteres sau interes?

Chiar am ajuns ca noi constantenii sa nu mai avem un cuvant de spus referitor la soarta unor cladiri si spatii emblematice ale Constantei? O mafiei institutionala a ajuns sa hotarasca soarta cladirilor publice? Vedeti Teatrul Soveja si terenurile din jurul Clubului Elevilor lasate in paragina, neingrijite, acestea aflate in subordinea Consiliului Judetean .