Când va fi redat constănţenilor Cinematograful „Republica“

Când va fi redat constănțenilor Cinematograful „Republica“

Ieri, trecând prin dreptul bătrânului cinematograf „Republica”, aflat în plin șantier, am surprins o discuție între două persoane care se întrebau „Oare ce hipermarket o mai apărea și aici?“, probabil neștiind de fondurile europene accesate de către Consiliul Județean Constanța pentru reabilitarea și chiar modernizarea clădirii.Exact în urmă cu un an, la un articol în care ne întrebam ce se va alege de această clădire emblematică a Constanței, un cititor a lăsat următorul comentariu: „Și suspin după vremurile când mergeam la Cinema Republica și vedeam Jurrasic Park, Cocoșatul de la Notredame, Harry Potter și Piatra Filosofală sau 101 Dalmațieni!!! Chiar dacă avem internetul, DVD-uri pe piață, una este experiența din cinema și alta din fața calculatorului. Lucrurile evoluează, dar cinema-ul trebuie redeschis și păstrat pentru următoarele generații și nu doar cele din mall-uri!!! Susțin Redeschiderea Cinema Republica, simbolul Filmografiei Constănțene!!!”.Ce presupune transformarea în Centru cultural Avem o veste bună pentru constănțeni, oferită de Gabriel Diceanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța: „Termenul de finalizare a lucrării este 1 decembrie 2014”. Pentru siguranța informației, am mai întrebat o dată dacă este vorba despre anul 2014. „Da, și nu avem nicio temere că se va produce vreo întârziere!”. Surprinderea vine din faptul că reabilitarea cinematografului care va deveni Centrul Cultural Multifuncțional pentru Tineret presupune un vast șantier, care vizează consolidarea clădirii, supraetajarea parțială, înlocuirea finisajelor degradate, dotarea și modernizarea fostului cinematograf, respectiv realizarea noilor compartimentări pentru funcțiunile necesare. Conform proiectului, interiorul va cuprinde un cinematograf, o sală de conferințe, sală de spectacole, simulatoare și laboratoare, astfel că cei care vor executa lucrarea vor trebui să construiască lojă pentru spectatori, ecran de cinema, să extindă actuala scenă și să construiască o scară de beton pentru accesul la etaj. Fațada principală a centrului va fi de tip perete vitrat, realizat din sticlă securizată. Pereții exteriori vor fi termoizolați cu polistiren de 10 cm, plasă de fibră de sticlă și tencuială de exterior, culoarea albă, iar tâmplăria folosită va fi din aluminiu natur.În primă fază, se vor efectua lucrările de reabilitare, câștigate prin licitație de societatea Donicris Company din Constanța, aceeași care, în anul 2010, a realizat lucrările de la Sala Sporturilor. Interesant este faptul că, deși Consiliul Județean Constanța estimase că lucrările vor costa 7 milioane de lei, prețul de adjudecare a ajuns să fie mai mic, respectiv de 5.687.000 de lei, fără TVA. Vă vom ține la curent cu noutățile legate de cinematograful care se pare că, după 52 de ani de la inaugurare, își va schimba denumirea de „Republica”, fiindu-i atribuit numele marelui actor constănțean Jean Constantin.