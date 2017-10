Când va fi gata drumul ce leagă Constanţa de Năvodari

Când va fi gata drumul ce leagă Constanța de Năvodari

Lucrările de lărgire a bulevardului Mamaia - Năvodari, începute în luna mai, continuă în plin sezon estival. Reprezentanții Primăriei Năvodari speră ca extinderea șoselei să fie gata până în luna noiembrie, însă nu exclud ca totul să se termine anul viitor.Multe utilaje, muncitori și marcaje reflectorizante ce-i avertizează pe șoferi că circulă pe un drum aflat în lucru. Se lucrează de zor pe o distanță de 6,29 kilometri lungime. Pe anumite porțiuni din drum, circulația se desfășoară cu dificultate, mai ales în orele de vârf. „Din păcate, este un sacrificiu ce trebuie făcut în ceea ce privește traficul rutier. Însă, de anul viitor, situația se va schimba radical”, a declarat Adrian Constantin, șef Serviciu Management Programe Achiziții Publice din cadrul Primăriei Năvodari. Nici pentru muncitorii din teren nu este tocmai ușor. „Încercăm să facem treaba ca la carte. Nu este ușor nici pentru șoferi, dar nici pentru noi. Lumea trebuie să înțeleagă că aici nu ne jucăm și că toți vom avea de câștigat când treaba o să fie gata”, ne-a spus Ilie Someșan (42 de ani), lucrător pe șantierul șoselei.Conform graficuluiTeoretic, până la sfârșitul acestui an, deplasarea de la Constanța până la Năvodari se va face pe patru benzi, câte două pentru fiecare sens. Cu toate acestea, deși proiectul se desfășoară conform graficului, nu este exclusă varianta ca lucrările să se extindă până în luna aprilie a anului viitor. „Deocamdată suntem în termen. În prezent, se lucrează la caseta drumului. Am reușit până acum să facem relucrări de conducte și mai avem de făcut rețelele Enel. Totodată, se lucrează la branșamentele de apă și canalizare, apoi vom trece la partea de asfaltare și de construcție a trotuarelor. În cazul în care lucrurile nu decurg așa cum ne așteptăm, există posibilitatea ca lucrările să fie extinse până în luna aprilie 2015", a explicat Adrian Constantin.Pasarelă pietonală și parcăriProiectul are un termen de 18 luni. La finalul construcției, noul drum va avea o lățime de 24 de metri, o pistă pentru biciclete și trotuare de 2,5 metri lățime. De asemenea, la ieșirea din tabăra Lebăda, a fost începută lucrarea la structura pasarelei pietonale. Vor fi amenajate nouă sensuri giratorii, drumul va fi încadrat de spații verzi, iar pe traseu vor fi construite mai multe parcări, inclusiv pentru autocare. Valoarea totală a proiectului este de 57.749.380 lei. Banii provin de la Uniunea Europeană prin Ministerul Dezvoltării. Lucrarea este executată de firmele SC Imob Lux Consttruct, SC Teldrum SA și SC Specialist Consulting.