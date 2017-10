Afacerea din mijlocul sufrageriei. A abandonat polonicul pentru a îmbrăca vedete

În țara noastră, croitoria continuă să fie una dintre cele mai populare meserii. Producătorii locali de textile angajează permanent oameni, însă mai există și o altă categorie de croitori, cei care lucrează pe cont propriu, din sufrageria de acasă.Acesta este și cazul Izabelei Moculescu, din Constanța, care s-a decis în urmă cu 12 ani să devină croitoreasă. Din dorința de a-i confecționa copilului ei hăinuțe frumoase și potrivite, aceasta a dat meseria de bucătar pe cea de croitor. Deși nu avea nici cunoștințe în domeniu, nici mașină de cusut, materiale sau cele necesare, Izabela a avut curaj, ambiție și determinare, iar în scurt timp din mâinile ei au ieșit adevărate minunății vestimentare. Dacă la început con-fecționa îmbrăcăminte doar pentru familie și prieteni, vestea i s-a dus în timp și cererile n-au întârziat să apară. „Cu multă imaginație, răbdare și dexteritate reu-șești“, spune Izabela, care a ajuns să creeze inclusiv ținutele câtorva trupe de dans de la diverse show-uri de televi-ziune. „Povestea mea cu hainele a înce-put în urmă cu 12 ani, când s-a născut băiețelul meu. Nu-i găseam haine pe măsură, iar cele pe care le găseam nu-i veneau bine copilului, iar așa a început totul. Am învățat singură să cos. Am folosit inițial, ca material, câteva tricouri, pentru că nu prea se găseau materiale. Acum, slavă Domnului, poți să comanzi orice, găsești tot ce vrei pe internet. Eu aveam altă profesie, eram bucătar, dar m-am reorientat, am făcut un curs, am obținut diploma și treptat mi-am cumpărat cele necesare, de la mașină de cusut și până la materiale. În tot ceea ce fac pun pasiune și îmi place foarte mult. Dintr-o pasiune s-a transformat într-o meserie, una foarte frumoasă, dar migăloasă. Lucrez acasă, pentru că nu mi-am permis să închiriez un spațiu. La început aveam mai puțin de lucru, dar acum am tot mai multe cliente. Am creat costumele și pentru niște trupe de dans de fete care au participat la show-ul de televiziune „România dansează”, dar și pentru o altă trupă de dans din Techirghiol”, a povestit Izabela Moculescu.Croitoreasa a mărturisit că din cauza volumului mare de muncă a decis să caute ajutoare, însă încercările s-au dovedit a fi în zadar, fiindcă cele pe care le angajase s-au dovedit a fi neserioase. Acum își învață soțul să confecționeze îmbrăcăminte și spune că acesta prinde foarte repede. Izabela a subliniat că în meseria de croitor trebuie să fii dedicat și să pui suflet când muncești, pentru că doar așa vei reuși să creezi cele mai frumoase ținute.„Sunt cliente care au deja încredere în mine și când mă sună să-mi spună că au nevoie de o rochie pentru o nuntă sau pentru o petrecere, eu știu deja ce își doresc, le cunosc gusturile, iar ele se declară foarte mulțu-mite. Eu am încercat să mai angajez croitorese, care să mă ajute, însă am avut o mulțime de experiențe neplăcute, deoarece oamenilor nu prea le mai place să muncească. Astfel, am decis să-l învăț și pe soțul meu. Este un ucenic foarte bun, ascultă tot ce-i spun, învață repede și ne înțelegem foarte bine. Dacă nu pui suflet în ceea ce faci nu are rost să mai continui. Trebuie să fii dedicat, să pui suflet când muncești, să te gândești la reacția persoanei care va purta rochia făcută de tine, iar atunci vin și satisfacțiile. În general, e destul de greu să lucrezi cu oamenii, pentru că fiecare om are alte cerințe, alte dorințe și alte pretenții, iar tu trebuie să știi cum să-l iei pe fiecare și să ai grijă să plece acasă mulțumit. Lucrez și câteva zile la o singură rochie, depinde de model”, a spus Izabela Moculescu.