A început montarea pasarelelor pietonale din Mamaia. Cum vor arăta construcţiile - Galerie FOTO

5

Mazarica treaba, CT la urma

Si voi aia din valea Prahovei cum plm urci scarile cu un bebelus in carut? Dar un om in scaun cu rotile? Dar un om cu deficienta/ghips la picior? aah stai ca in Romania tara de rahat, astia din urma sunt omisi, NU sunt vruti sa iasa afara din casa! Dar tu Popescu, cand vii beat din club unde ai petrecut cu primarul sa te vad cum vei urca si cobori scarile sa ajungi la Loganul parcat peste drum. Investitie FARA CAP, ca doar ai mancat caPU LA peste.

3 aprilie 2014

Asa arata toata Valea Prahovei.....mai scoate si tu capul din Constanta!!!