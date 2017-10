Zborul porcului gripat

Am văzut, zilele trecute, un director medical dintr-un spital din țară privind, stupefiat, o pajiște plină de gunoaie (inclusiv animale în putrefacție) aflată fix lângă clădirea destinată îngrijirii bolnavilor. N-o mai văzuse niciodată, el intra în spital pe altă latură și nici nu avea ferestre încoace, înspre groapa de gunoi improvizată. Își împingea ochelarii pe nas și îndrepta o privire confuză către camera de filmat. Directorul general, intervievat apoi, dădea vina pe firma de salubritate, care nu mai ridicase gunoiul, uimindu-l total faptul că spitalul nu plătise de un an facturile către firma respectivă. Ne ducem viețile dintr-o uimire într-alta, trăim cu toții în plin paradox. Șefii poliției erau genuin uimiți când au văzut imaginile (difuzate excesiv - CNA-ul doarme?!) cu interlopul ținut de oamenii legii pentru a fi bătut de un patron de firmă de pază. Din timp în timp, ne uimim din cale-afară aflând că multe clădiri se pot prăbuși în caz de cutremur. Apoi uimirea ne trece, până la următorul seism casele rămânând la fel de șubrede și nebăgate în seamă. Ne uimim și când oameni importanți sunt arestați, ne uimim și când sunt eliberați pentru că, probabil, au „făcut frumos” unde a trebuit. Nu ne mai uimește când este impusă apartenența politică drept condiție sine qua non pentru a ocupa funcții de conducere în deconcentrate. E la fel ca și până acum, doar că se face pe față. Ne uimește că mai există reacții de împotrivire, dar probabil că se vor stinge rapid. Furia gripei porcine va începe cu adevărat în scurt timp, poate chiar azi. Tot felul de figuri medicale se vor perinda pe la televiziuni uimindu-ne iar. Noi, oamenii... Am luat gripă de la găini, acum luăm și de la porci, până unde ne mai putem coborî?... Evident că vor apărea vaccinuri, iar marile companii producătoare de medicamente vor da o nouă lovitură pe spinarea guvernelor și așa sărăcite de criză. Păcat că, din timp în timp, trebuie să moară unii oameni pentru mediatizarea acestor mari pericole de pandemie care-i îmbogățesc pe alții. Nu ne uimește că în peisajul acesta sumbru, de criză, boală și cutremur, autoritățile locale sunt foarte vesele și puse pe șotii. Una că vine vara cu samba și tot felul de jucării și a doua - că probabil anticipează momentul în care vor primi în administrare plajele și vor găsi repejor (în mandatul acesta) mijloace legale de a le mărita inteligent, cât sunt ele de domenii publice de interes național. Electoratul va fi, probabil, un pic uimit, dar asta nu-l va împiedica să voteze din nou, la fel. (Aici intervine uimirea mea maximă!). Așa se manifestă constănțeanul și atunci când i se aduc la cunoștință diverse informații din care reiese fără dubiu că Mazăre și ai săi au monopol pe afacerile din Constanța. Contractele cu bani publici sunt apanajul societăților cu celebre inițiale în denumire (cum e, spre exemplu, PoMaCoSt – Po de la Basarab Popa, vărul lui Mazăre, restul nu mai are nevoie de traducere); tot ce mișcă în afișajul stradal din oraș este controlat, în urma unui contract cu Primăria, de societăți care - relatează presa - au aceleași personaje celebre în spate; concursurile de bărcuțe sunt organizate, tot cu bani publici, de oamenii agreați, ceea ce nu ne lasă loc să ne imaginăm că clanul despre care tot vorbim nu ar avea nicio implicare. Astea sunt chestiuni pe care le știm, nici nu mai e amuzant să le spunem, de vreme ce le-am tot spus și nu s-a întâmplat nimic. Din când în când, mai răsuflă câte ceva în presa centrală și oamenii de acolo se uimesc foarte tare. Și le trece foarte repede. Uimirea fără rezultat este cea mai frecventă reacție la români. Ne uimim, facem liste de paradoxuri, de lucruri care contravin normalității și care, credem sincer, nu se pot întâmpla decât în România (chestia cu gripa porcină pare un copyright care ar fi trebuit să ne aparțină, e nedrept!), le discutăm cu prietenii, le împărtășim cu indignare rudelor din străinătate (poate au uitat cum e în România, să le arătăm noi!), dar ne trece. E de înțeles. Într-o țară în care o pițipoancă și un cioban candidează pentru Parlamentul European, ne-am uimi dar ne-ar trece și dacă am vedea porcul gripat zburând. Și suflându-și nasul în batistă.