Zbor deasupra unui cuib de circari

Fără pâine… Doar circ. Atâta tot. Ieșiri în fața camerelor de filmat, dezbateri la „circ-show”- uri, cuvinte aruncate cu nervi, cu patimă, cu o înflăcărare ieftină. Declarații frizând penibilul și trădând lipsa unui bun simț elementar. Acesta este, după toate semnele, zgomotul de fundal al pre-campaniei pentru alegerile parlamentare din această toamnă. O serie de lamentări, de frustrări ale celor care, aliniați vremelnic la linia de start, s-au apucat să împroaște, cum numai ei știu, cu noroiul politichiei românești, în posibilii lor contracandidați. Nici n-a început bine țiganiada, că cei care se alintă, între ei, cu apelative gen „proști” sau, ceva mai soft, „prostănaci”, s-au luat la trântă în comentarii veninoase. Prea puține aspecte legate de proiectul viitoare guvernări, prea puține nume de politicieni care să nu fi fost atinși de un orgoliu prostesc, de viciile oratoriei de doi bani. Personal, cred că acest climat de dinainte de alegeri creează toate premisele pentru ca „distinșii” tăriceni, ludovici sau bombonei să se focalizeze, cu succes, asupra limbajului dintre „blocurile gri”, vorba cântecului. Te-ai aștepta, dacă ești suficient de naiv, la niște soluții clare pentru a salva ceea ce mai poate fi salvat din clasa politică, pentru a evita, pe viitor, un raport negativ din partea Comisiei Europene, eventual la niște declanșări, chiar și tardive, ale conștiințelor. Dar nu! De ce să-și asume conștiința eșecului atâta vreme cât… the show must go on?! De ce să încerce, măcar din când în când în cei patru ani de guvernare, să frecventeze teritoriul eleganței în exprimare, pe cel al diplomației?! Un europarlamentar român îmi spunea, de curând, ca în cadrul Parlamentului European politica se face la alt nivel, la altă scară. Și parcă m-am bucurat de ideea că, totuși, se poate. Că, totuși, există și medii politice în care discursurile nu sunt vicioase, inadecvate, „asezonate” cu jigniri și expresii de maidan. Că demnitarii pot discuta, pot dezbate și altfel decât „bătuți în cap de soare” și „ieșiți din pepeni”. Radiografia actualei clase politice și mai ales a candidaților pentru parlamentare, inclusiv a celor care vânează fotoliul de premier nu arată deloc îmbucurător. Departe de apogeul calității și al unei bune funcționări, comunicarea dintre candidați pare să se fi oprit undeva între înjurături și scrâșniri de dinți, între dansuri jenante în discotecile de pe litoral și povești cu „ciori deghizate în pescăruși”. Cu alte cuvinte, un fel de fâl – fâl printre muritorii de rând și de foame, fără coborâri în mijlocul lor. Cu doar câteva bătăi din aripi, din palme și din buze, candidații din acest an vor fura efectiv voturile chinuite ale oamenilor. Fără să le dea acestora din urmă și pâine. Din păcate, doar circ…