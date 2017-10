Voi ce-aţi făcut pentru Constanţa?

Voi ce-ați făcut pentru Constanța?

Campania „Luați-i Peninsula lui Mazăre!” i-a deranjat pe mulți. Surprinzător, rândurile ofuscaților sunt îngroșate chiar de unii intelectuali ai Constanței. Unii susțin că ar fi vorba de o abordare prea agresivă (din punct de vedere al mesajului), alții, incredibil, dar ne acuză că am politizat ideea. Și într-un caz și în celălalt cred că e vorba de subiectivism sau, de ce nu?, de proverbiala pizmă românească. Nu trebuie să neglijăm nici faptul că datul în cap oricărei idei noi a devenit un sport local, chiar dacă cei care contestă sunt nemulțumiți de situația actuală și ar putea măcar să acorde o șansă și să se implice într-o inițiativă menită a schimba ceva. Noi, agresivi, domnilor? Cu tot respectul pentru pregătirea pe care o aveți, distinși profesori, doctori, arhitecți, avocați, vă întreb doar cum poate fi catalogat masacrul spațiilor verzi pe care administrația locală actuală îl practică fără nicio jenă și fără nicio frică de atâția ani? Ce aveți de spus, domnilor, în cazul campaniilor de îndobitocire din perioadele electorale și nu numai, când cu un pui și un litru de ulei, cu iluzoriul proiect al locuințelor ieftine sunt cumpărate voturi, în timp ce marea masă a alegătorilor, printre care și mulți dintre domniile voastre, cu siguranță, nu mișcă un deget pentru a contribui la identificarea unui candidat pe măsura pretențiilor acestui oraș european? Cât despre ieșit la vot… nici gând! Ar mai fi și degradarea accentuată din punct de vedere cultural a acestui oraș. Nu vă îngrijorează faptul că tinerii constănțeni sunt forțați să devină consumatorii unei culturi de mahala, li se servesc, pe post de cultură, spectacole de samba, competiții de bărci, parade ale șeicilor, în locul unor spectacole de teatru sau al unor seri de poezie? Având în vedere ultima găselniță pentru relansarea turismului prin „valorificarea” fetelor frumoase cu scopul de a atrage turiști ruși și arabi, stau și mă întreb ce înseamnă cu adevărat „agresiv”? În plus, oare niciunul dintre contestatari nu are o fiică pentru viitorul căreia să se îngrijoreze că ar putea deveni mâine - poimâine… brand? Și, nu în ultimul rând, ce poate fi mai agresiv decât campania de distrugere a însăși peninsulei pe care noi continuăm să credem că o mai poate salva cineva din mâinile acestor distrugători. Cât despre politizare, mă bufnește râsul! Politizată este într-adevăr, toată Constanța, în toată splendoarea ei, fiecare decizie pe care o ia administrația locală, iar prin extensie și cea județeană. Mă îndoiesc că nu le vedeți, mi-e greu să cred că nu le simțiți. Cunosc cazuri ale unor distinși intelectuali căzuți în plasa pesediștilor constănțeni la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și care astăzi regretă în tăcere că și-au lăsat numele terfelit căci, așa cum era de așteptat, onor roșiaticii de la malul mării s-au debarasat de ei din secunda doi. Ceea ce spun eu acum sunt sigură că o simțiți al naibii de tare pe propria piele, căci pe mulți i-am auzit cu urechile mele plângându-se de actuala politică locală. Vă feriți însă să vă manifestați public indignarea față de situația în care a ajuns astăzi Constanța, de aceeași teamă dintotdeauna de a… nu vă pune rău. Cu cine?! Din punctul meu de vedere este o dovadă de egoism, ca să nu punem la socoteală și doza „binevenită” de lașitate în această ecuație. E simplu să criticați, domnilor. Nu am pretenția să ne asumăm noi, inițiatorii acestei campanii, calitatea de salvatori ai Constanței. Aș avea totuși rugămintea ca toți cei care ați criticat, pe la colțuri ce-i drept, această inițiativă să veniți și să spuneți ce ați făcut domniile voastre pentru salvarea Zonei Peninsulare în toți acești ani de jug pesedist. Ce inițiative ați avut pentru reabilitarea zonei? Și, mai ales, să aveți acum puterea de a vă asuma tăcerea și, de ce nu, de a o motiva în fața constănțenilor pentru că, nu-i așa, prin natura pregătirii pe care o aveți ar trebui să fiți exemple pentru muritorii de rând. Nu am nici pretenția că această campanie este una perfectă, dar o putem perfecționa împreună. Și, nu în ultimul rând, nu vreau să cred că interesele domniilor voastre au fost de multe ori congruente cu cele ale administrației locale constănțene și v-au redus atâția ani la tăcere.