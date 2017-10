Viola-ţi-aş proprietatea, câine!

Viola-ți-aș proprietatea, câine!

Inițial m-am bucurat că a murit capra vecinului. Cei de la FZ29 s-au trezit cu un șantier în spatele blocului, pe partea dinspre mare. În construcție – cinci turnuri din tablă colorată, care promiteau să ascundă complet marea de ochii locatarilor. Ceea ce au și făcut. Cartierul rezidențial Spectrum se termină fix unde începe blocul următor, FZ28. Pe moment, încă se mai vede marea, deși italienii de la FincoGero au cucerit și fâșia de pământ de lângă Spectrum și sapă de zor, construind fundațiile unui alt cartier de lux. Blocuri, mai multe blocuri, niște case – totul e-n regulă, chiar dacă n-o să mai ai lumină în apartament. Ce este de-a dreptul supărător este că șantieriștii sus-numiți și-au îngrădit spațiile, ba chiar s-au combinat la gardul comun, blocând complet accesul la plajă, adică la domeniul public, al celor care n-au paznici în parcare și barieră în fața scării. Măcar de-ar fi lăsat o potecă de acces, cât să poți trece PE LÂNGĂ cartierele lor exclusiviste. Dar NU, hai să punem gard, să invocăm dreptul proprietății private, să-i punem pe vecinii noștri să facă un ocol de 20 de minute, ca să ajungă pe plaja din spatele blocului. Cele cinci – șase familii care locuiesc în cele cinci turnuri au o poartă, prin care pot trece, în caz că vor să-noate. Am încercat să trec pe acolo și, de câteva ori, am fost lăsat în pace. La un moment, când mă întorceam de la plajă, m-am întâlnit cu un el și cu o ea, probabil soț și soție, locatari într-unul din blocurile respective. Scandal. Cum îndrăznești să treci prin fața blocului meu? Omule, și tu mai treci pe la mine prin parcare, când mergi să-ți iei calmante. Pun eu câinii pe tine? Păi nu, că asta e proprietate privată! Te-nțeleg, zilnic vin aici zeci de străini, care folosesc, contra cost, bazinul de înot al cartierului. Așa și eu, doar trec pe aici, ca să merg la mare. Nu vin la tine în baie să mă spăl. Un dram de înțelegere, atât îți trebuie. Partea cu înțelegerea o derutează pe soție, care lansează un atac verbal greu de înțeles, din care înțeleg că a) e la ciclu și b) e rasistă. Eu stau chiar aici, asta nu înseamnă că o să se umple cartierul de țigani. Măcar de-ar fi o plajă frumoasă, cu umbreluțe și NISIP, așa cum v-au promis în reclamă. Dar este un semi-șantier, cu delfini morți (mai nou), unde vin, în medie, trei persoane pe zi. Nu și nu, ocolește! Și altădată să nu ne mai violezi proprietatea! Paznicul râde, înțelegând penibilul situației mult mai bine decât imbecilii pe care îi protejează de bandiți ca mine. Legal, au dreptate. Practic, am ocolit pe la pescărie, ca să ajung acasă. La capitolul Omenie, cartierele de lux au ajuns să fie ocupate de niște ființe câinești, care nu mai au mult până când o să se pișe pe garduri, ca să își marcheze teritoriul.