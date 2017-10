Vezi bă, ninja, că nu-i ca-n jocuri?

Desigur, mulți dintre puținii care vor citi rândurile următoare vor spune Paul Năsăudeanu, copil analfabet și plictisit, știam deja asta! sau Trezește-te, bă, ziarist de c**at!, pentru că, într-adevăr, aceste lucruri s-au mai spus. DAR, și e un DAR mare, trebuie să intru și eu în rând cu lumea. Trebuie să mă alătur fluxului general, să intru în curentul citadin, cu toate că revolta mea este parțial artificială și complet întârziată. DECI, subiectul de week-end, pe care îl propun astăzi, este un mozaic elegant, compus din traficul constănțean, examenul de la școala de șoferi și moștenirea genetică a păsărilor migratoare. Ce mă enervează cel mai tare în trafic? Pe scurt: pietonii. Pe larg: Pietoooooooooooonnnnnnnnnniiiiiiii. Îi știți pe cei care freacă menta lângă trecere, fumând o țigară și legă-nându-se cu meticulozitate? Și nu știi dacă vor să treacă sau dacă doar ocupă spațiu de pomană. Și ai impulsul de a încetini, că dacă a călcat pe zebră devine brusc centrul universului. Și încetinești, și el/ea nu trece, doar vorbește la telefon, la juma` de metru de șosea. Să nu oprești și să îl lovești cu portiera în cap?!?! Pentru ei special, jur că îmi pun o oglindă de tir pe partea dreaptă a mașinii și îi vânez prin tot orașul! În al doilea rând, am ajuns la concluzia că cel mai stupid lucru pe care îl poți face, ca începător, este să îți iei o mașină mică, de oraș, cu care să te poți descurca prin jungla urbană (bleah, clișee!). Te mănâncă de viu șacalii de taximetriști, băieți de pizza, cocalari și așa-ziși experți în condus. Te claxonează să te bagi printr-un spațiu prin care nici un prizonier de la Auschwitz n-ar încăpea, îți taie fața în timp ce schimbă trei benzi fără să semnalizeze, te înjură de toata familia dacă pleci un pic mai încet de la stop sau dacă nu te bagi cu tupeu în sensul giratoriu, te calcă în picioare. Nu, frate, refuz așa ceva! Prima mea mașină va fi un gipan de neam prost, un tractor care să consume 35 litri la suta de kilometri, o monstruozitate care ocupă o bandă și jumătate și îmi mănâncă tot salariul. I-am observat în trafic pe șoferii de jeep… e ca și cum, la un joc de piatră - foarfece - plasă, ai scoate un shotgun în loc de foarfece. Au un fel de scut invizibil în jurul lor. Nu îi claxonează nimeni să se strecoare printre un maxi-taxi oprit aiurea și un Gigi care așteaptă de cinci minute să facă stânga, nu au niciun stres! Dacă îți pui și semnul de începător pe jeep, e deja overkill. E ca și cum ai juca X și 0 cu o ursoaică panda gestantă. O să fii singur în trafic pe o rază de 25 de metri. Nici poliția n-o să aibă tupeu să te oprească, o să elibereze vecinii parcarea de frică. Orice ai face… câștigi! În al treilea rând, mă enervează mașinile argintii. Dacă mai bate și soarele pe ele, dispar de pe radar. Propun să existe o prioritate de culoare. Adică, dacă eu am o mașină neagră sau roșie, să am prioritate pe timp de zi. Dacă ai o mașină argintie, atunci să fii nevoit să aștepți. Nu în ultimul rând, să vorbim puțin despre examenul de la școala de șoferi. Întrebările sunt la limita SF-ului. De ce scoate mașina fum alb în exces? Nu-mi pasă, de aia există service, de aia plătești asigurări peste asigurări, ca să nu îți bați capul cu așa ceva. Ce pățești dacă nu ai centură? Ți se suspendă, anulează sau reține permisul? Nu-mi pasă, polițiștii ar trebui să știe asta, că doar nu o să mă întrebe pe mine ce sancțiune trebuie să îmi dea. E ca și cum i-ai învăța pe copii, în clasa I, că dacă omoară pe cineva vor primi 15 ani cu suspendare. E treaba altora să știe astea. Personal, m-ar interesa așa ceva doar dacă aș avea de gând să încalc legea. Instructorul auto este obligat să poarte centura de siguranță? Nu-mi pasă, fac școala ca să conduc FĂRĂ instructor lângă mine. Despre păsările migratoare vom vorbi altă dată. Cui nu-i convine poate să **** **** **** rinocer *******, care ** **** simultan ** **** de *****. Scuzați limbajul, traficul e de vină. *** PS Cine crede că GTR2 ar fi un bun simulator de mașini se înșeală. Nu-i ca-n jocuri… și asta e cel mai trist, toată baza piramidei mele s-a dărâmat.