„Vama“ - raiul drogaţilor

„Vama“ - raiul drogaților

Vama Veche a devenit raiul drogaților. Zeci de tineri care au venit să se distreze în „Vamă“ au fost prinși drogându-se, având un comportament ciudat și un chef nebun de a face pe „grozavii”. Părinții lor, care probabil le-au dat bani pentru câteva zile de distracție, cu siguranță nu știu că, la mare, copiii lor se „distrează” fumând marijuana și bând, de exemplu, lapte cu canabis. Problema este că instituțiile care sunt abilitate să lupte împotriva acestui fenomen -pentru că asta a devenit - iau banii de pomană, iar „lupta” lor se rezumă la comunicate de presă pentru a-și justifica, într-un fel, existența și activitatea. În tot acest timp, tineri care încă nu au dat piept cu viața sunt pe punctul de a se pierde în „blestemul“ unei lumi care le va aduce pierzania. Dar nu are cine să-i învețe, cine să le arate riscurile și să îi determine să pună capăt nenorocirii propriilor vieți. La Constanța nici nu se pune problema existenței unui centru de primire și tratare a victimelor drogurilor. O altă dovadă că autoritățile, care ar trebui să se ocupe de acest fenomen, nu își dau interesul de a stopa în vreun fel acest flagel. Suntem încă o țară de funcționari care vin la serviciu doar pentru că știu că vor primi chenzina, care - chiar dacă e rolul pe care trebuie să îl joace ei - nu se deplasează în teren pentru a vedea realitatea cu ochii lor și fac situații din birou, ca atunci când, pe vremea lui Ceaușescu, se umflau cifrele la producția de grâu la hectar. Totul e „de ochii lumii” și ai… șefilor, totul e făcut să sune frumos, exact ca o femeie care stă prost la capitolul curățenie și în loc să arunce colbul din casă îl bagă sub covor, dar are grijă ca atunci când iese pe stradă să se gătească și să se „vopsească” bine, „ca să dea bine la lume”. Numai că ei se joacă, pe banii noștri, cu viitorul unor tineri, pentru care nu este târziu să se mai facă ceva. Cunosc persoane care sunt în stare să pună suflet într-o activitate de acest gen și care ar face treaba asta fie și voluntar. Dacă nu vă vine să credeți, încă se mai face voluntariat în țara asta! Iar la Constanța, aș putea da exemplul voluntarilor de la Crucea Roșie. Bravo lor! Asemenea lor sunt și alții, care ar vrea să își ajute semenii, să vină în întâmpinarea problemelor lor. Din fericire, încă mai există oameni care nu au suflet de piatră! Se găsesc mai greu, dar ei încă există, și muncesc pe brânci chiar dacă ceea ce fac se vede mai puțin în ziare sau la tv. Dacă ar mai exista un pic de onoare în lumea „docților” care conduc instituțiile de profil, ar trebui să lase loc unor persoane competente și care chiar vor să facă ceea ce trebuie.