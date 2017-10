Un trofeu dedicat gurilor proaste

Aflați că am fost foarte satisfăcuți la aflarea veștii că am câștigat Trofeul presei scrise la prima ediție a Târgului GAUDEAMUS MAMAIA 2009. N-o fi el Pulitzer sau știu eu ce altă recunoaștere internațională, dar faptul că publicul vizitator a votat ca principală sursă de informație ziarul „CUGET LIBER” (cu 1.500 de voturi), iar pe următorul loc s-a situat oficiosul municipalității, cu circa 1.000 de voturi, a fost de-ajuns să ne demonstreze că tot Măria Sa Cititorul deține adevărul absolut! Aceasta în timp ce BRAT-ul, deși nu auditează niciun jurnal constănțean, l-ar fi „asigurat” pe primar, și el pe cei care stau să-l asculte, că merită să investească în publicitatea la cotidianul respectiv (căruia îi mulțumim pe această cale pentru „colegialitatea” dovedită și de această dată! Prietenii știu de ce!). Evident, stați așaaa! că v-am simțit reacția în ceafă! Scenariile pe seama corectitudinii bilanțului final au existat și în mințile… „alor noștri”, d-apoi ale dușmanilor declarați. Aflați că s-a putut vota cu un singur buletin de tombolă, care purta același nume și prenume, într-o zi și mai aflați că pentru tot ce s-a scris în ziarul „CUGET LIBER” organizatorii ne-au pus la dispoziție un stand în cadrul pavilionului expozițional! Așa că să vă iasă din cap că am fi fost „cumpărați”! Cert este că oricâte agenții de monitorizare ar exista în presă, cititorul este unicul barometru REAL al valorii informative a unui cotidian. Iar noi am dovedit că suntem cei mai buni! Asta e!