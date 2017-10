Un procuror stresat

Unii oameni, onor funcțiilor (trecătoare, de altfel) în care au fost investiți la un moment dat, cred (eronat) că pot „să taie și să spânzure” în anumite instituții ale statului. Așa s-a întâmplat, ieri, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, unde șeful Serviciului DIICOT Constanța, Dumitru Uzun, a dat presa afară chiar din sala de așteptare, cu o atitudine sfidătoare, țipând ca din gură de șarpe și pe un ton autoritar „demn“ de apucăturile unui țar rusesc…Este clar că procurorul Uzun nu a scăpat încă de „umbrele” regimului comunist, în care și-a petrecut mare parte din tinerețe și, constatăm, cu tristețe și amărăciune, că parcă duce lipsa acelor momente și ar vrea să ne întoarcem în trecut, cel puțin în ceea ce privește astfel de atitudini sau apucături autoritare. De altfel, reprezentanții mass-media nu se aflau pe holurile birourilor unde au loc anchetele, ci în sala de așteptare, acolo unde trebuie să stea orice cetățean care vine cu vreo plângere. Ei bine, pentru că presa deranja până și pe acest „teritoriu”, iar procurorul Uzun trebuia să-și facă ancheta, a venit cu tunete și fulgere, de o manieră care face de râs tagma procurorilor pe care, din păcate, pe unii, îi și reprezintă. Dacă au fost voci care s-au împotrivit, ca subsemnata (pentru că nu mi se pare corect ca reprezentanții presei să fie dați afară dintr-o instituție publică, doar pentru a face hatârul unui procuror stresat), anchetatorul a plusat și mi-a strigat că mai sunt și „obraznică” (?!) și îmi permit să-i dau ordine „în casa lui” (ceea ce nu am făcut). Mai mult decât atât, m-a „asigurat” că nu voi mai călca în respectiva instituție, „pentru că așa vrea el” și că dacă e, poate să mă ia și pe sus și să mă dea afară!!! Aceasta este atitudinea unui procuror, care consideră că o instituție a statului este propria sa „ogradă” ori „moșie” și aruncă cu amenințări ori intimidări ca pe vremea securiștilor. Suntem curioși să aflăm cu ce „drept” și pe baza cărei legi va interzice procurorul Uzun accesul ziarului „Cuget Liber” la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța?! Amintim cetățenilor că atât procurorii DIICOT, cât și cei ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-au mutat într-o clădire nouă, de zeci de miliarde de lei (pe care o puteți vedea în foto), prevăzută cu numeroase camere, din câte se declara, la început, și una pentru presă. Iată că acum, unii dintre procurori au uitat anii în care stăteau în birouri insalubre ori pe la mansarda Parchetului vechi (cel de pe Mircea cel Bătrân), și când tot „presa” le plângea de milă și făcea „presiuni” la București pentru condiții mai bune de lucru. În prezent, nici măcar acel birou de presă cu care se „lăudau”, la început, procurorii nu mai există pentru ziariști, ci ei sunt „invitați”, pe un ton brutal, sub cerul liber. Îmi permit să-i dau un sfat procurorului Uzun (dacă tot este stresat și se plânge că stă și nopțile pe la Parchet): poate că ar fi bine să iasă la pensie și să lase locul procurorilor tineri și competenți, care roiesc în jurul lui. El, în schimb, nu țin minte decât că ne-a dezinformat, voit ori din neștiință, într-unul dintre cazurile DIICOT (cel al presupusului traficant Vasile Tiba), că a preluat ancheta cu peste o tonă de cocaină a unui alt procuror (în fază finală) mai mult pentru a-și însuși laurii, sau că, altădată, ne-a spus dacă nu vrem să contribuim și noi, cei din presă, să-și pună o poartă la garaj sau la curte (?!) Faza cu poarta nu am luat-o în serios, firește, nici nu ar fi putut fi posibil, la o adică, pentru că, în primul rând, salariul unui ziarist nu se poate compara cu cel al procurorului Uzun, iar subiectul respectiv nu a putut fi decât unul pe care l-am „dezbătut” constant, ulterior, în anumite cercuri, cu tentă de glumă.