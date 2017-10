Un festival de… miliarde

Alături de SC Domeniul Public și Privat SRL Constanța, Fundația „Fantasio” este tot o găselniță a jupânilor din Consiliul Județean Constanța de a „trimite” bani acolo unde le poftește inima și unde (le) arde buzunarul. În primul caz, este știută plimbarea căminelor culturale, a dispensarelor și școlilor de la administrațiile locale la faimosul SRL pentru reparații, clădirile fiind trecute din nou la consiliile locale și tot așa șirul cheltuielilor și al conturilor prin care se tot plimbau banii transformându-se într-un labirint. Nici Fundația „Fantasio” nu face excepție de la regulă. Mai exact, de ceva ani, așa-zisele activități culturale ce poartă amprenta inconfundabilă a amatorismului zgabercian sunt organizate de… ați ghicit, Fundația „Fantasio”. Nu poate lipsi din palmaresul „distinsei” organizații nici Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia, care, anul acesta, în ciuda crizei, dar susținută de urletele onomatopeice ale lui Constantinescu și de îngăimările lui Zgabercea, înghite dintr-un foc… 15 miliarde de lei vechi. Fundația a fost binecuvântată, de fapt, în ședința de consiliu județean de luni, 23 august, cu 30 de miliarde de lei vechi pentru activitățile culturale pe anul 2010, adică implicit festivalul sus numit. Poate că nici nu ar atrage prea mult atenția suma, dacă nu am ști că administrația județeană oricum este pe minus cu bugetul. Apoi, de ce atâta secretomanie? Proiectul cu pricina nu a fost postat pe site-ul consiliului județean, așadar suma de care se va bucura maestrul de ceremonii gen nunți, botezuri, cumetrii, Zgabercea, va fi publică pentru muritorii de rând, contribuabili umili, Dumnezeu știe când. Cel mai probabil va fi publicată atunci când Festivalul Mamaia se va fi terminat, iar jupânii din CJC vor trâmbița (in)succesul evenimentului printre (ne)cunoscători. Trebuie menționat că informații despre sumele menționate mai sus am primit de la consilierii județeni, alții decât PSD, evident. Dar, revenind, să nu ne mire totuși dacă după „geniala” organizare a lui Zgabercea, va fi musai nevoie de o rectificare. În plus, bineînțeles, că doar nu-i niciun bai de se va depăși „bugetul”. Și, uite așa, o tradiție precum Festivalul „Mamaia”, terfelită rău în ultimii ani, ca de altfel toată cultura constănțeană, a devenit pentru jupânii roșiatici din CJC doar o afacere de… miliarde. Bani s-au alocat, festivalul stă să înceapă mâine seară, numai că nu prea s-a auzit de pregătiri demne de o manifestare cu pretenții și care se mai află și la ceas aniversar: 40 de ani de existență. Așteptăm, totuși, să vedem unde vor merge și de data aceasta alte și alte miliarde care vin din buzunarele noastre.