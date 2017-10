Un bac mult prea „uşor“!

Un bac mult prea „ușor“!

Și chiar n-avem nicio vină că ne-am născut aici, la malul mării, unde aerosolii vin de-a moaca în nasurile noastre în drum spre… creier! Lăsând gluma la o parte, dar și îndemnul „generalului” Miu de a-i tria cât mai serios pe liceenii de-a XII-a, iată că și anul acesta luăm „coroniță” pentru procentul de promovabilitate la prima sesiune de bacalaureat din anul 2009 - 95%. Nu că am fi invidioși pe procentele raportate de Galați (60%) sau Brașov (69%), dar suntem convinși că și acum, ca și în alți ani, după vederea notelor colegilor, vor începe să curgă informațiile legate de corectitudinea supraveghetorilor sau a membrilor comisiilor. Dintotdeauna invidia a fost cel mai bun informator. Ca dovadă deja se afirmă că la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” la proba de sport s-a cotizat cu 200 lei sau în alte părți cu 150 lei. Și la Mangalia am avut semnale că s-au colectat bani pentru „binele” președinților de comisii. Deși ambii - bărbați, unul dintre ei a refuzat să împartă camera cu celălalt și-atunci s-a căutat o soluție pentru o ședere confortabilă. Anul trecut, ne-am străduit în zadar să demonstrăm că cei care erau la limita corijenței la Colegiul Economic Mangalia au promovat probele de bac cu note care au stârnit invidia celor care au învățat și… i-au reclamat. Da’ până la urmă cum hoțul nedovedit e negustor cinstit, cine suntem noi să demontăm un sistem care merge atât de bine încât mulți ani de-acum încolo nimeni nu-l va clinti? Decât pe alocuri un alde Iosifescu care bagă spaima și care la anul nu va mai avea ce căuta pe-aici! Să nu uităm că bugetul Ministerului Educației are nevoie de cât mai mulți studenți cotizanți, care să susțină impotența statului român.