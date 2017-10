TV PENAL

Instigarea publică și apologia infracțiunilor: (1)Fapta de a îndemna publicul prin viu grai, scris sau prin orice alte mijloace de a nu respecta legile ori de a săvârși fapte ce constituie infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. (5)Cu aceeași pedeapsă se sancționează lăudarea în public a celor care au săvârșit infracțiuni sau a infracțiunilor săvârșite de aceștia. Parchetul și Consiliul Național al Audiovizualului ar trebui să se autosesizeze în urma campaniei de lapidare publică dusă de Televiziunea Neptun în aceste zile, după votarea moțiunii. Este inadmisibil ca o televiziune, indiferent de culoarea ei politică, să pună la zid, în cadrul unor știri (care TREBUIE să fie obiective), niște oameni (fie ei chiar parlamentari, specie hulită) care și-au exprimat opțiunea prin vot sau prin refuzul de a vota. Nu discut acum disperarea din tabăra PSD-istă, care trebuie să fie foarte mare de vreme ce a fost comandată o astfel de lucrătură publică. Bănuiesc că erau semnale bune pentru trecerea moțiunii și căderea guvernului, ceea ce a dus la o mobilizare care în final s-a dovedit inutilă. Și de puțin: de opt voturi, ceea ce probabil a stârnit furia pesediștilor constănțeni, neobișnuiți să rateze astfel de ocazii. De aceea i-am văzut și auzit cu toții pe cei trei pesediști constănțeni – Mazăre Alexandru, Eduard Martin și Nicolae Moga – vituperând fiecare în stilul lui împotriva parlamentarilor minorităților și împotriva celor ai Partidului Democrat Liberal, exhibând ciuda celor care au fost mult prea aproape de realizarea unui obiectiv și l-au văzut risipindu-li-se printre degete… Unul este fratele primarului chipurile fără avere, dar cu un standard de viață ce cuprinde vilă imensă pe malul lacului, zeci de mașini, yachturi și vacanțe exotice tot anul, el însuși locuind într-o vilă la fel de luxoasă lângă cea a frățiorului și etalând mașini de lux. Al doilea este beizadeaua imperiului gunoierilor Constanței - Polaris -, renumit chiulangiu în parlament. Ultimul este un mare mahăr local, cunoscut pentru averea și proprietățile lui și pentru acel savoir vivre pe care lumea i-l invidiază. Toți aceștia trei le-au plâns de milă la unison pensionarilor și bugetarilor (de ce oare nu am încredere în lacrimile acestea de crocodil? Poate pentru că predomină dubiile privitoare la modul în care cei trei și-au întemeiat averile și ascensiunea politică?) și au înfierat opțiunea de a se abține de la vot - a colegilor de la minorități și aceea de a vota împotriva moțiunii - a celor de la PD-L. Și pentru că era nevoie ca discursurile lor să fie sprijinite de vocea poporului, reporterii TV Neptun au fost trimiși în stradă să culeagă interviuri de la bătrânii indignați pe bună dreptate din cauza perspectivei micșorării pensiilor. Dacă vor urmări înregistrările, procurorii vor putea auzi cum, interogat sau instigat de reporterul TV Neptun, un bătrânel din Mangalia și-a exprimat o convingere venită fix din puțul gândirii: „Iorguș trebuie împușcat ca Ceaușescu!” Evident că, într-o democrație, oricine are dreptul la liberă exprimare. Însă, când propagi prin televiziune astfel de tâmpenii, fără a le contracara cu păreri contrare sau măcar cu un comentariu moderator, asta se cheamă instigare publică și se pedepsește penal. De unde știm că în fața televizorului nu se află vreun om aflat pe culmile disperării, vreun om cu mintea întunecată de boală, sau de mizerie, sau de prostie, care, la îndemnul auzit la oră de maximă audiență, chiar să pună mâna pe armă și să-l lapideze pe parlamentarul mangaliot? Presa presupune liberă exprimare, dar presupune și responsabilitate. Este clar că această parte a presei la care mă refer este axată pe manipulare în folosul patronilor PSD, dar ce am văzut în seara de miercuri pe TV Neptun a reprezentat o autodepășire în direcția penală.