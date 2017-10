Tupeu de poliţist corupt!

Tupeu de polițist corupt!

De cât tupeu poate da dovadă un polițist care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi corupt?! De foarte mult, dacă ar fi să iau în considerare atitudinea inspectorului principal Sergiu Liviu Socoliuc, condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare după ce a fost judecat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj. Săptămâna trecută, „omul legii” a vizitat două redacții locale, supărat nevoie mare pe colegele mele de breaslă pe motiv că ar fi scris și spus despre el că trebuie să stea un an de zile după gratii, în condițiile în care pedeapsa pe care o primise era cu suspendare. Ba, mai mult, Socoliuc cerea conducerilor redacțiilor să le ancheteze disciplinar pe ziariste că, vezi Doamne, această informație dată publicității i-ar strica imaginea și că nu-și poate găsi un nou loc de muncă. Un astfel comportament s-ar fi justificat cu certitudine în condițiile în care pe sentința pronunțată de magistrați ar fi existat mențiunea achitat, iar imaginea sa era nepătată. Însă atunci când e mai mult decât clar că ți s-a dovedit vinovăția, e mai bine să stai cuminte în banca ta și să încerci să arăți că poți fi și altfel. Nu poți să pretinzi explicații pentru pedepsirea propriilor tale fapte și nici să cauți vinovații în altă parte! Într-o altă ordine de idei,dacă ar fi să ne luăm după cele câteva trimiteri în judecată de la Constanța, corupția are rădăcini adânci în rândul polițiștilor. Exemplele sunt numeroase, dar am să amintesc doar cazul fostului șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, Ioan Bucur, care a pretins unui coleg 1.000 de euro și cel al inspectorului șef din cadrul Poliției Medgidia, Lilian Buzea, care „s-a vândut” pe un costum și câteva sticle de vin. E cu atât mai rușinos cu cât tocmai acești oameni, puși să vegheze la respectarea legii, care ar trebui să fie exemple de cinste și corectitudine, se pretează la astfel de gesturi și își pierd demnitatea pentru te miri ce. Dar ce poți să faci într-o Românie în care polițiștii se vând infractorilor mai ieftin decât o fac prostituatele la colț de stradă, în care DNA-ul se preface că luptă cu corupția, iar justiția împarte „dreptatea” după cum are chef. Altfel, nu s-ar explica pedepsele blânde, cu suspendare, aplicate acestor așa-ziși oameni ai legii. De aici provine, probabil, și tupeul pe care-l afișează polițiștii corupți, după ce se văd scăpați de gratiile închisorilor. Poate că Justiția ar trebui să fie mai dură cu astfel de indivizi și să-i trateze cu mai multă îngăduință pe ceilalți. Astfel de exemple pot constitui într-adevăr pași făcuți în lupta cu corupția.