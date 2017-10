Tomis? Nu ştiu şi/sau nu mă interesează

Tomis? Nu știu și/sau nu mă interesează

Sunt variantele bifate de re-prezentanții administrației locale atunci când sunt întrebați despre problemele cu care se confruntă instituțiile culturale din Constanța. Cel puțin asta putem deduce din conversațiile pe care le avem cu reprezentanții Primăriei. De un absurd teribil, ele nu se bucură de o diversitate lingvistică la cote normale, ci se reduc la câteva cuvinte: „Nu știu, n-am auzit, mă voi interesa”. Și, desigur, telefonul închis în nas, marca purtătorului de cuvânt al Primăriei, Liviu Tramudana. Fără o formulă care să marcheze încheierea conversației… asta e, fiecare trebuie să-și facă un brand. Motivul pentru care „l-am deranjat” pe dl. Tramudana a fost ca să aflăm deciziile care au fost sau vor fi luate în ceea ce privește revista Tomis, cea mai longevivă publicație dintre Dunăre și Mare. Actualul director al revistei, Ion Tițoiu, ne-a spus că se va pensiona, probabil la sfârșitul anului acestuia, astfel că urmează, în cel mai bun caz, o schimbare la nivelul conducerii publicației. De asemenea, circulă anumite zvonuri conform cărora, în ultimele luni din an, nu vor mai exista fonduri pentru susținerea revistei. Reprezentanții culturii la nivel de conducere ne-au obișnuit, de asemenea, să ne pună în fața faptului împlinit, luând decizii „spontane”, făcute publice numai în ultimă instanță. Comasarea instituțiilor de cultură și desființarea Teatrului „Fantasio” sunt doar două exemple. Nu am vrea ca zvonul desființării revistei „Tomis” să se adeverească și să fim nevoiți să consemnăm un fapt, în loc să combatem o in-tenție. Tocmai pentru a verifica dacă zvonurile au un temei, am încercat să aflăm dacă s-a pus în discuție subiectul, până acum, sau dacă va fi abordat de acum încolo. Dezinteresul profund s-a făcut simțit încă din prima fază a documentării: „Revista Tomis aparține de Consiliul Local?”, se întreba consilierul local PNL Victor Manea, membru în comisia de cultură a instituției. Până acum, subiectul „To-mis” nu a fost pus în discuția Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănă-tate, cultură, sport, culte și protecție socială, așa cum ne-a spus Liviu Tramudana. Ne-a asigurat că va reveni cu informații, dar, prin prisma experiențelor anterioare, știm că nu va fi așa. Revista „Tomis“ este, de 43 de ani, un simbol cultural în care au semnat „istoria” nume ca Tudor Arghezi, Constan-tin Noica, Alexandru Pro-topopescu, Ștefan Augustin Doinaș, Ion Negoițescu, Marin Mincu, Nicolae Ma-nolescu, Cornel Regman, Alexandru Ciucurencu, Ion Jalea, Grigore Moisil, Ovidiu Papadima și mulți alții. Contribuția lor la cultura orașului Constanța nu poate fi ștearsă. În schimb, poate fi sacrificată printr-un mijloc subtil: lipsa de interes.