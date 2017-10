Timeo danaos. Cât despre români...

O democrație neguvernabilă - s-a spus de multe ori despre Grecia. Fără îndoială, decesul a trei persoane nevinovate în incendiul băncii nu-știu-care din Atena pătează ideea de spirit civic, la fel de prezentă în sufletele „grecoteilor cu nas subțire“ precum sticla de retsina pe masa oricărui elen care se respectă. Dar grecii sunt obișnuiți chiar să-și plătească obolul în sânge ori de câte ori li se pare că cineva încearcă să le pună piedică. Or, nu degeaba au rezistat la Termopile în fața lui Xerxes ca astăzi să nu fie în stare să iasă cu parul la agora mare dacă alți „asupritori“ (Guvernul lui Papandreu, FMI, Banca Mondială, UE etc.) uită că poporul grec există și tot poporul grec a inventat democrația, nu doar teatrul. Este, din păcate, un mod de a pune problema care pe malurile Dâmboviței nu se aplică. Dacă elita greacă nu se poate rupe complet de mase, acestea având prostul obicei de a-și lua la întrebări conducătorii pe nepusă masă, clasa politică românească a înțeles de mult că mămăliga nu explodează decât cu sprijinul discret al unor forțe străine cu abrevieri ciudate. Și asta doar o dată la vreo cincizeci de ani, nu la orice fâs de genul „cresc taxele, scad pensiile, se mărește TVA-ul, îngheață salariile, o să murim de foame“ și alte asemenea bazaconii. Românii nu protestează. Românii se resemnează. Românii când vor să fluiere, fluieră. La mitingurile de sub geamurile prefecturii. La meci. După oile pierdute. Sau, cel mai des, a pagubă. După aia se duc să bea bere. Aș fi vrut să cred că suntem acea nație de viteji, de neatârnați din istoria predată în școala comunistă. Dar recunosc în noi mai mult din decadenta Romă decât din încăpățânata Sarmizegetusa Regia. Suntem ușor de abrutizat, ușor de manipulat, ușor de adus în sapă de lemn. Dați-ne bârfă, dați-ne tabloide, dați-ne Bote, Bianca, Iri, Moni, Daniela Crudu și Alina Vârciu! Nu ne interesează ce faceți voi cu FMI-le voastre, noi vrem circ cu ale noastre.