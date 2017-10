Mai multe ştiri online: Comentarii

The last and the least

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2008. Autor: Adina BOCAI





„Există un parteneriat la nivelul Consiliului Județean Constanța între PRM și PSD, care funcționează foarte bine”, a subliniat, ieri, liderul PRM Constanța, Radu Comănici. De fapt, nimic nou sub soare, căci toată lumea știe că, în ciuda declarațiilor gratuite ale liderilor peremiști, partidul lui Vadim a fost, în ultimii ani, „la căruța PSD” la malul mării. Dar afirmațiile lui Comănici de ieri vizau altceva. După patru ani de stat în umbra social - democraților, Comănici vine acum și se laudă și el cu reabilitarea grădinițelor și a dispensarelor, atrăgând atenția că și voturile consilierilor județeni ai PRM au contribuit în toți acești ani la derularea proiectelor ce au făcut celebră administrația județeană sub conducerea lui Constantinescu & Co. Comănici, culmea, se laudă acum, pe final de mandat, cu proiecte despre care, dacă îl întrebai acum un an - doi, habar nu avea. (Mă întreb doar la câte inaugurări de obiective reabilitate de CJC în ultimii patru ani a participat Comănici (?!).) Dar nimic nu e întâmplător pe lumea asta și nici Comănici nu se trezește vorbind acum fără un scop anume. Alegerile locale bat la ușă, iar peremiștii constănțeni nu sunt capabili nici să își desemneze un candidat la Primăria Constanța. Cu uninominalul pe masă, îngrijorarea lor este și mai mare atâta vreme cât îi numeri pe degetele de la o mână pe peremiștii constănțeni de care mai aude lumea din când în când. Mai sunt și evadările în masă ale membrilor care s-au săturat de politica perdantă a partidului odinioară credibil pentru mulți români de rând... Per ansamblu, tabloul unui fiasco ce nu mai poate fi evitat și care are ca deadline 1 iunie 2008. Iar Comănici încearcă acum o ultimă manevră și anume să se agațe disperat de imaginea celor care s-au folosit de voturile peremiștilor, doar, doar va reuși imposibilul: să relanseze partidul, iar el să își spele păcatele la centru și să rămână președinte pe veci...

