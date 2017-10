Te ajută Răduleasca în chiloţi

Te ajută Răduleasca în chiloți

„Ideea principală a campaniei este să te pună pe gânduri că mai bine faci sex, mai bine găsești cu totul și cu totul alte plăceri în viață decât să fumezi. Sper că oamenii foarte inteligenți și foarte destupați nu numai la minte, dar și la imaginație, vor înțelege că acesta e singurul motiv pentru care mă aflu în această ipostază”. Adică în chiloți. Roșii, mai precis. Oamenii foarte destupați la imaginație, cum bine zice diva, vor înțelege și se vor bucura cu atât mai mult cu cât imaginația le este mai productivă. Oamenii mai puțini destupați, ca mine, de exemplu (evident că mă roade pizma, Vane, nici nu mai întreba!)*, se pot gândi (cu răutate, evident, biata divă, ea atât de bine intenționată, iar noi ceilalți - proștii, „astupații” - atât de cârcotași!) că Mihaela ținea morțiș să se dezbrace în fața națiunii și nu găsea prilejul. Se mai pot gândi că a vrut să lege imaginea sa de dorințele tuturor bărbaților din țara asta, fumători sau ne, care vor visa la ajutorul pe care îl pot primi de la o Rădulească în chiloți (și nu de la Andreea Marin, care poate să crape de ciudă la faza asta!!) în clipa în care vor hotărî să renunțe atât la fumat cât și la impotența care vine la pachet. Unii ar putea chiar să se apuce de fumat, pentru a avea plăcerea de a renunța apoi, alături de ea, la „țigara de după”, cum delicat se exprimă vedeta… În visele lor, evident… Pe lângă accentuarea clișeelor unei societăți patriarhale în care și așa femeia este privită ca un obiect sexual, se bucură rareori de tratament profesional egal și, de cele mai multe ori, este obligată să țină piept hărțuirilor din partea sexului „tare”, conceptul campaniei antifumat are un mare handicap, care o făcea din start neeligibilă. Nu are un mesaj pentru femeile fumătoare, ci doar pentru bărbații fumători. Mă îndoiesc că o femeie ar dori să renunțe la „țigara de după” ca să stea alături de o Rădulească în chiloți. Și ar trebui să fii mult prea „destupată la imaginație” ca să renunți la fumat imaginându-ți, spre exemplu, atunci când o vezi pe Mihaela, un Elan Schwartzenberg în chiloți roșii, numărând, satisfăcut, cei 800.000 de euro pe care i-a obținut de la Ministerul Sănătății pentru realizarea campaniei STOP FUMAT. Când mai afli și că firma câștigătoare a licitației este Seaview, aceea care controlează toată publicitatea stradală din Constanța, aceea care, pe lângă Elan, soțul Mihaelei, îi are ca acționari ascunși - spun gurile rele - pe Mazăre și ai săi, când rememorezi și celelalte afaceri care i-au fost făcute plocon evreului la Constanța - printre care City Mall și numeroase terenuri de-a lungul potențialei șosele de coastă, când îți amintești cum se alinta Răduleasca, în campania de la locale, plângându-se că Răducu cel minunat nu i-a făcut și ei curte, îți cam vine - bărbat sau femeie, egal… - să te apuci, nu să te lași de fumat!