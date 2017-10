Tăriceanu 5%

Liberalii se agață de catargul puterii cu toate eforturile. Barca guvernării ia apă, se scufundă, însă liberalii refuză să vadă acest lucru. Ei vor să meargă așa până în 2008, convinși că ambarcațiunea va funcționa măcar din inerție. Lucrurile stau prost pe toate posturile, dar echipajul are limitele lui, iar alții mai buni nu sunt. Cel puțin în barca lui Tăriceanu. În disperarea de a supraviețui pe o mare politică agitată, liberalii au ajuns să-și vândă și sufletul. Dacă PSD le cere să se cațere de nebuni pe catarg, fiți convinși că o vor face fără să comenteze, doar să nu fie scufundați. Le este frică de apă ca dracului de tămâie. Au și de ce. Dacă scapă barca asta, s-au cam lins pe bot. Opinia publică nu le-a iertat nici bilețele, nici micile sforării, dar mai ales aranjamentele cu social-democrații. Așa se face că Tăriceanu, liderul partidului, care ar trebui să fie vectorul de imagine, a ajuns să le miroasă șosetele lui Becali sau Geoană pe scara încrederii publice. Ultimul sondaj de opinie, realizat de Biroul de Cercetări Sociologice, îl creditează pe Tăriceanu cu doar 5,1%, un scor aflat la zona retrogradării. Premierul are mai puține procente decât gradele înscrise pe o bere. În loc să fie un semnal de alarmă pentru liberali că se duc la fund, se ambiționează și mai tare să-l țină în brațe pe Călin, intrând, totodată, și mai mult în zona compromisurilor politice. Nici partidul pe care îl păstorește nu stă mai bine, apropiindu-se și el de pragul de supraviețuire. PNL ar mai avea cam un an de guvernare. Ori face minuni și se salvează, ori va fi, probabil, ultimul an în Parlament. Însă, Tăriceanu se încăpățânează să continue războiul cu președintele Băsescu, care, până acum, nu i-a adus nici cel mai mic câștig. Dimpotrivă. L-a suspendat pe șeful statului și a făcut referendum. A plătit înzecit mica victorie, dându-i și mai multă credibilitate și notorietate președintelui. Același traseu ca cel al PNL l-a avut și PNȚCD, care s-a ținut cu ghearele de putere împotriva cursului vieții și a opiniei publice. De aproape opt ani, țărăniștii se dau peste cap doar, doar or atinge și ei pragul electoral. Nu au nici cea mai mică șansă. Dintr-un partid de guvernare a ajuns un partid de paie. Culmea ironiei, PNL și PNȚCD își dau acum mâna. Să fie oare mâna destinului sau dorința liberalilor și țărăniștilor de a o apuca pe același drum?