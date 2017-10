Ţara crizei făgăduite

Țara crizei făgăduite

După ce Osama a parcat avioanele în World Trade Center, misiunea Americii a fost simplă. A început un război. Dar acum, când țara este în criză financiară, pe cine să dai vina? Pe ce terorist să începi să îl cauți, în speranța că vei găsi 700 miliarde dolari în timpul vânătorii? George W. Bush a anunțat ieri că refuzul semnării actului de salvare a națiunii a dus la pierderi de un trilion de dolari. Ghinion. Poate dacă bancherii aveau salarii normale, în loc de prime astronomice și clauze contractuale de zeci de milioane de dolari, poate dacă nu era an electoral, poate dacă băncile funcționau cu mai multă responsabilitate… De cealaltă parte a oceanului, europenii sunt puțin mai liniștiți. Banii noștri sunt îngropați sub munții Elveției, de lipsă de lichiditate nu se pune încă problema, avem chiar și un accelerator de particule care funcționează, în ciuda peștilienilor și balaurienilor de pe satelitul lui Lorin… criza nu este atât de vizibilă. Oficialii Băncii Naționale a României (BNR) susțin chiar că nu mai au timp de odihnă din cauza excesului de lichiditate, pe care îl culeg de la băncile comerciale. Și chiar dacă nu ar mai fi lichiditate, tot ar exista un plan - nu se spune, nu se-ntreabă! - care i-ar face pe americani să moară de invidie. Aici, lichiditatea se face din hoție pe față. Cum ar putea o bancă românească să ducă lipsă de bani, când lucrează cu zece comisioane de acordare, trei de „bine-ai venit în sistem”, două de „nu pleca așa repede!” și încă cinci de siguranță? În plus, deși se dau drept frați cu americanii, bancherii noștri au expuneri inexistente față de falimentele giganților financiari din SUA. Pentru noi, America nu există. De-ar fi să se scufunde SUA, cel mai trist ar fi probabil tot Osama. S-ar sinucide în munți, dărâmat de propria-i incompetență de a îngenunchea o națiune. Și ca totul să fie și mai rău pentru yankei, Comisia Europeană a afișat o maturitate de speriat față de eșecul deblocării celor 700 miliarde dolari: „SUA trebuie să își asume responsabilitățile”. Adică un fel de „Treaba lor ce fac. Noi nu ne băgăm”. Până la urmă, adevăratul semn al crizei va fi primul bancher zdrobit pe trotuarul Wall Street-ului. Doar că acum blocurile sunt mai înalte și s-ar putea ca scutul anti-rachetă să repereze sinucigașii pe la etajul 30 și să îi integreze în ecosistem pe post de hrană pentru pescăruși. După cum înșiși americanii au spus… and justice for all!