Tăntălăul şi gogomanul

Tăntălăul și gogomanul

Motto: „Știți de ce nu-mi plăcea școala? Nu-mi plăcea pentru că începea dimineața. Nu-mi plăcea că erau lungi orele…” - Radu Mazăre Îmbrăcat într-unul dintre costumele sale de papițoi, Mazăre a încălcat îndemnul la bun simț transmis de sindicate politicienilor și s-a prezentat la deschiderea festivă a anului școlar. Doar nu era să lase neexploatat segmentul electoral către care a dirijat o grămadă de cadouri chinezești inscripționate cu numele său, deși erau achiziționate din banii publici. A profitat de ocazia întâlnirii cu tânăra generație pentru a lansa „înțelepte” îndemnuri celor care vor să ajungă exact ca el: trebuie să învețe pentru c-așa trebuie și, dacă nu învață, când se fac mari n-o să aibă jucării și mașinuțe. Un eșafodaj de necombătut!... Le-a spus elevilor că nu i-a plăcut școala pentru că începea de dimineață. Cum începe și programul Primăriei Constanța, doar că primarului nu-i pasă și sfidează un oraș întreg fumându-și trabucul și ținându-și conferințele de presă pe plajă sau la terasele din Mamaia, când se trezește, pe la orele prânzului. Și mai are un motiv pentru care nu i-a plăcut școala: „că erau lungi orele”. Toți tăntălăii și gogomanii care le dau bătăi de cap profesorilor pentru că nu se pot concentra la lecții nici cinci minute trebuie să fi hăhăit plini de veselie imbecilă auzind exemplul fratelui lor de suferință. Ca să pună cireașa pe tort, a emis pe gură și un dezacord între subiect și predicat, povestind cum îl „chinuia mama și școala”. Profesorii de română ar fi trebuit să-și ia notițe, dacă așa a zis primarul… Cât despre distracție, materie la care este premiant, i-a învățat pe mai tinerii săi concetățeni să n-o ia PREA pe alături, „știți voi la ce mă refer”. Că s-o fi referit la femei, la alcool sau la droguri (distracții care, în exces sau chiar în doze mici, dăunează) – nu avem de unde să ghicim. Cum nu a avut vreodată rețineri în a vorbi despre femeile sale (ba chiar se laudă cu ele, cât ar fi de multe), cum alcoolul nu este ilegal sau tabu, putem să bănuim că i-a stat mintea la ultimul subiect, de nepomenit într-o instituție de învățământ. Poate aici ar fi trebuit să i se mulțumească, într-adevăr, căci un sfat avizat nu este niciodată de prisos. Citind discursul primarului, dezbrăcat de gestica exagerată a emițătorului, de costumația în dungi țipătoare și de zâmbetele de gigolo împărțite în mod egal publicului feminin adolescent, adult sau de vârsta a treia, îl descoperim foarte simpluț, pueril chiar. Îl găsiți în pagina 3, citat exact. Mie Mazăre mi l-a amintit pe Jim Carrey din „Dumb & Dumber” (tradus „Tăntălăul și gogomanul” pe ecranele românești), costumația făcând comparația și mai verosimilă. Vi-l amintiți pe Lloyd în costumul portocaliu cu joben de aceeași culoare? Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Și dacă îl adăugăm și pe viceprimarul Gabi Stan, care l-a însoțit pe Mazăre la festivități, declarând reporterilor că în școală era „cam prostănac”, piesele de puzzle se așează la locurile lor. Însă, dincolo de această imagine plastică, relevantă și ea pentru efectul asupra percepției și scării de valori a elevilor, este important să subliniem faptul că profesorii de la școlile vizitate de pesedistul Mazăre nu au respectat consemnul dat de sindicate împotriva politicienilor. Ori de frică, ori din admirație față de edilul „Mânca-l-ar mama”, cadrele didactice au stat să se uite în gura lui, din care izvorul de înțelepciune nu a țâșnit, ba chiar dimpotrivă…