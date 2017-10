Tăbăcărie, prima lui dragoste…

La început a fost mall-ul, acela care ne sare în ochi de câte ori trecem prin zona Bulevard, jenant de urât, cu dâre de un maro jegos, aproape de culoarea rahatului, care se scurg pe suprafața clădirii. Acel mall care, promitea primarul atunci când l-a autorizat, va oferi constănțenilor patinoar și cinematografe. Mergeți, acum, să vă uitați la filme și să patinați!... Apoi cele două turnuri care nu s-au ridicat încă, dar a căror construcție a fost autorizată de Consiliul Local Municipal Constanța în urma unei crize de isterie a primarului. Amintiți-vă cum s-a repezit Mazăre la singurul consilier PDL care îndrăznise să pună sub semnul întrebării oportunitatea mutilării încă unei porțiuni din Parcul Tăbăcărie! Și mai apoi, a fost școala de scafandri și salvamari, patronată de administratorul de la Brick și On Plonge, prietenul lor, Gh. Oancea, necesitatea acestei școli condamnând alți copaci din parcul constănțenilor. Ultima „manglă” ce privește același spațiu pentru care clanul Mazăre a făcut o obsesie (vindecabilă, probabil, doar pe calea justiției, să sperăm!) este transferul a peste trei hectare și jumătate din parc din administrarea CLM în administrarea CJC, „în vederea extinderii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii”. Cum proiectul de hotărâre nu s-a regăsit nici pe site-ul primăriei, nici în CD-urile puse la dispoziția consilierilor și cum ultima ședință a stat sub semnul crizei, disponibilizărilor, desființării instituțiilor de cultură contra cronometru, împrejurări care au deturnat cu succes atenția de la puncte ale ordinii de zi mai puțin legate de actualitatea crudă, putem trage concluzia că și acestui teren i se pregătește ceva. Bugetul municipiului fiind sărac, iar al CJC înregistrând deficit în fiecare an (datorită bunei administrări a lui Nicușor, firește…), se pare că interesul clanului de la malul mării s-a deplasat din nou de la banul public (care, gata, nu mai este!) către terenurile publice (care încă mai sunt și pot fi valorificate cumva). După o lungă pasiune pentru licitațiile cu dedicație (a cărei istorie o puteți citi în multe ediții ale ziarului Cuget Liber), clanului Mazăre, acum mai bine școlarizat, prin aportul avocaților care îl asistă în procesul terenurilor retrocedate, i-a rămas doar proprietatea publică pentru a încerca diverse jonglerii. Putem spune, de fapt, că stăpânii Constanței s-au întors la prima dragoste… Doar că și „prima dragoste” s-ar putea să se întoarcă la ei, pentru niște conturi rămase în suspensie, dacă ținem seama de faptul că rechizitoriul alcătuit de DNA în procesul de corupție care se află pe rol se referă numai la o parte dintre terenurile dubios retrocedate (printre care și cel din Parcul Tăbăcărie)… Raportul Corpului de control al Ministerului Administrației și Internelor, raport care a stat la baza sesizării DNA, cuprinde mai multe cazuri care nu au fost cercetate de procurori în primul dosar. Și se pare că vom asista în curând la partea a doua din „idilă”. Răspunsul procurorilor la repetatele manifestări afectuoase ale primarului constănțean ar putea fi încă o scrisoare de dragoste de peste 600 de pagini și încă o îmbrățișare ceva mai energică a legii. Să sperăm!