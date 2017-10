Sugativele de bani

Nici nu au ajuns bine în scaunele de miniștri, că unii dintre cei numiți au început să pună birul pe români. Au început să se comporte ca niște sugative de bani, în speranța că românii sunt oameni puternici și vor supraviețui. Din păcate, unii miniștri sunt atât de incompetenți, încât nu-și dau seama nici că măsurile pe care vor să le ia sunt inoportune pe timp de criză. Și mă refer aici la intenția de a crește taxele și impozitele. Dintre toate, poate și pentru că vizează tagma ziariștilor, cel mai mult m-a intrigat propunerea ministrului Muncii, Mihai Șeitan. Cum pot să se facă de râs niște oameni care se trezesc vorbind fără să se documenteze rămâne inexplicabil pentru mine! Așadar, Șeitan a venit cu propunerea ca și persoanele care lucrează pe bază de contracte de drepturi de autor să plătească CAS, astfel încât „să nu devină dependente de programele de asistență socială, la momentul retragerii din activitate”. Asta presupune plata CAS de 10,5% în cazul celui care are un astfel de contract și de 20% pentru cel cu care s-a încheiat contractul, adică patronul de presă, în cazul jurnaliștilor. Prin urmare, un jurnalist care primește acum, de exemplu, 2.000 de lei net ar urma ca, pe viitor, să mai primească doar 1.400 de lei. Deci nu ar fi deloc ușor. Nici pentru ziarist, dar nici pentru patron. Primii au deja veniturile drămuite, așteptând cu nerăbdare trecerea crizei pentru a-și renegocia contractele. De o astfel de măsură ar fi loviți și patronii. Vrând-nevrând, ar trebui să cotizeze la stat cota CAS și atunci nu ar mai putea să-și ajute angajații cu o majorare la contract. Spun că ministrul a vorbit în necunoștință de cauză în primul rând pentru că venitul din drepturi de autor nu este un venit salarial, deci nu ar suporta CAS-ul. Din punct de vedere juridic, el este un venit din dreptul de proprietate. De proprietate intelectuală, ceea ce este o mare diferență. Dacă s-ar introduce plata CAS pe un astfel de contract, atunci ar trebui pus CAS și pe dreptul mobiliar sau imobiliar, cum ar fi veniturile din chiriile pe mașini sau case. Cei mai mulți care lucrează pe bază de contracte de drepturi de autor sunt ziariștii. Am avut deja câteva contre cu unele cunoștințe pe această temă. Nu știu cine le-a inoculat ideea că noi, cei care lucrăm pe bază de drepturi de autor, nu plătim taxe la stat. Aș vrea să spun de la început că plătim 16% impozit. Este adevărat, nu plătim asigurări de pensii, sănătate sau șomaj. Dar nici nu beneficiem de vreun ajutor în aceste cazuri. Asta înseamnă că nu avem servicii medicale gratuite, iar dacă ajungem la spital trebuie să plătim spitalizarea, nu o să avem pensie de la stat și nici ajutor de șomaj dacă vom rămâne fără contractul de drepturi de autor. De altfel, ce rost ar avea să plătești astfel de taxe, pentru că oricum, atunci când te îmbolnăvești, nu poți să-ți iei medicamentele compensate din cauză că nu sunt fonduri, iar dacă vrei să-ți faci analize, trebuie să bagi mâna în buzunar pentru că s-au terminat plafoanele! Pe de altă parte, m-a surprins grija ministrului Șeitan, care îi vede deja pe jurnaliști ajunși la pensie și bătând din ușă în ușă pentru a beneficia de programe sociale. Să fim serioși! Am scris despre atâtea cazuri de oameni care au plătit o viață întreagă taxe la stat, iar acum au pensii mizerabile, încât, cu siguranță, mulți dintre contribuabili au optat pentru o altă variantă mai credibilă. Personal sunt adepta lui „ce-i în mână nu-i minciună” și prefer să iau acum mai mulți bani decât să plătesc taxe inutile la stat. Și, ca să-l liniștesc pe Șeitan, am să-i spun că am găsit chiar două soluții. Prima este că, din banii pe care îi câștig acum, mi-am făcut o pensie privată care include și asigurarea de sănătate. Iar cea de-a doua este investiția pe care o fac, încet dar sigur, în educația copilului meu care, cu siguranță, nu-mi va întoarce spatele la bătrânețe, așa cum face statul român cu actualii pensionari. Văd acum pe posturile TV cum ministrul Șeitan dă mai mulți pași înapoi. Dă din colț în colț și spune că nu a fost decât o idee, un proiect și că, poate, nici nu va fi pus în practică. Cred și eu! Probabil că, după ce a aruncat fumigena, s-a consultat cu juriștii și i s-a explicat că ceea ce ar vrea el să facă nu este legal. Că nu cunoaște legea, dar îi place sa-și dea cu părerea a demonstrat-o și ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu. „Toți beneficiarii de venituri de tip salarial ar trebui să plătească contribuții de asigurări de sănătate și de pensii. Este vorba de o intrare în normalitate”, a spus el. Eu zic, mai degrabă, că intrarea în normalitate se va petrece atunci când un ministru va fi numit pe criterii profesionale și când va vorbi după ce se documentează corect din toate punctele de vedere.