Stick le lipsea elevilor români şi… tichie de mărgăritar

Stick le lipsea elevilor români și… tichie de mărgăritar

Știre senzațională: „Camera Deputaților a adoptat, ieri, cu 211 voturi pentru și două abțineri, inițiativa legislativă potrivit căreia elevii vor primi câte un stick de memorie la începutul fiecărui ciclu din învățământul preuniversitar. Cei care s-au abținut de la vot au fost deputatul PC Dragoș Dumitriu, care încă de luni și-a exprimat dezacordul în ceea ce privește acest proiect, și liberalul Bogdan Olteanu. Potrivit propunerii adoptate de deputați, elevii vor primi câte un stick cu o memorie de 4 GB, pe care își vor putea copia manualele. Guvernul nu a susținut această inițiativă, deoarece elevii care vor lucra cu manualele electronice și care vor avea nevoie de stick vor fi doar cei care au acces în laboratoare de informatică și posedă un calculator acasă”. M-am străduit să mă abțin de la orice comentariu, dar simțeam că-mi explodează capul, mâinile… aorta!!! E posibilă atâta bătaie de joc? Uite că este!!! Vorbim de luni de zile de nenorocita asta de programă, vorbim de manualele astea idioate, vorbim de abracadabrante examene, vorbim că nu se mai desprind copiii din fața calculatorului și, hop!!!, ne trezim că apare… stick-ul! Ce afacere oneroasă mai ascunde și această hotărâre? Ce import s-o fi făcut? CE NEVOIE AU ELEVII DIN MEDIUL RURAL, CÂND EI NU AU CALCULATOR??? Hai că p’aia cu calculatoarele pentru fiecare elev – NU laptopuri!!! - am mai înghițit-o, dar chiar atâta grijă pentru bulversatul elev român zău dacă ne imaginam! O dată cu această inițiativă legislativă am realizat că nesimțirea nu mai are margini și că, de fapt, noi suntem niște caraghioși care se frământă pentru lucruri adevărate, iar Ei trăiesc în lumea lor de idioți - adică acei oameni cu idei multe!