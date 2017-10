Spuneţi-mi Toma Rasistul

Spuneți-mi Toma Rasistul

Eu nu cred că animăluțul acela prins în capcana de șobolani era un extraterestru. Și dacă era, atunci clar era cel mai prost din curtea școlii. Probabil râd de el toți ciutanii extratereștri, în timp ce tatăl și mama încearcă din răsputeri să spele onoarea familiei. Eu nu cred că Madonnei îi pasă de țigani. Probabil se gândește la ei când face yoga sau când trage de fiare, așa cum mă gândesc eu la copiii subnutriți din India, în timp ce… de fapt, nu mă gândesc niciodată la ei. QQ Artiștii ar trebui să înceteze cu tâmpeniile astea umanitare și să cânte mai mult. Probabil o să scrie și Bono un editorial în NY Times, în care o să se plângă cot la cot cu Yahoo că rasismul este bine „înregimentat” în Europa de Est și că balenele sunt triste pentru că oamenii sunt răi. Hai să ne păstrăm simțul umorului… De parcă ei sunt mai non-rasiști decât noi. Să se ducă Madonna în SUA și să îi îndemne pe americanii veniți la concert să nu mai fie așa răi cu negrii și cu est-europenii… OK, au un președinte de culoare, dar asta nu înseamnă că n-o să se enerveze rednecșii din public. Ar fi fost amuzant să ne îndemne Madonna să fim mai toleranți față de unguri.Fapt divers - la concertul Prodigy, de la Târgu-Mureș, englezii au făcut greșeala de a cânta piesa „Invaders must die” (Invadatorii trebuie să moară). Și nu i-a huiduit nimeni! Nu cred că au înțeles, pe moment, de ce aplaudau și urlau românii atât de tare. Stau și mă-întreb ce idioți s-au dus la concertul Madonnei. Sincer, cât de jos trebuie să fii ca să simți ură față de țigani, în condițiile în care unui om normal îi sunt pur și simplu indiferente astfel de lucruri? Mă întreb ce se va întâmpla la concertul Dianei Krall… dacă zice și ea să fim mai buni, să îi iubim pe ceilalți? Oare o să urle lumea din sală? Probabil că nu, pentru că publicul de jazz nu este publicul bambuist de Madonna. La ce se aștepta, săraca regină a popului, de la o națiune ca a noastră? O națiune îndemnată la trezire, din câte am văzut, potrivit unei campanii pornite pe Facebook, de către o anumită corporatistă care admiră alți corporatiști și alți falși intelectuali și erudiți și pe Damian Drăghici, care a terminat Berkeley și a câștigat un Grammy. Zice ea că sigur fiecare dintre noi știm cel puțin cinci oameni deștepți care merită să ne reprezinte în Parlamentul European. Eu nu cred că ajunge undeva campania ei, nu pentru că aș fi un încuiat, nu pentru că nu mi-ar păsa (ce-i drept, nu-mi pasă, dar nu asta e problema), ci pentru că baza raționamentului este greșită. Da, știu cinci oameni deștepți, doar că ei au treabă. Ultimul lucru pe care l-ar face ar fi să intre într-un joc politic. Ei încearcă să schimbe lumea altfel, făcând ceva concret, făcând oameni fericiți, evoluând, creând lucruri mai noi, mai eficiente, mai bune. Și, în al doilea rând, skepsisul cu oameni „deștepți” este mult prea pretențios. Să fim serioși, cine nu este mai deștept decât EBA?* *Răspuns: Francezii. Dacă aș omorî un extraterestru, asta ar însemna că sunt rasist?