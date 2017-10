Spitalul sub dictatura lui Nicuşor

Spitalul sub dictatura lui Nicușor

Chiar dacă se spune că, la Constanța, cel mai bun doctor e trenul de București, există totuși medici ale căror rezultate profesionale îi fac respectabili pentru pacienții pe care i-au tratat de-a lungul anilor. Similar profesiei de jurnalist, murdărită de manifestări publice ale unora care nu merită nici calificativul de om, și nobila profesie medicală și-a căpătat un nume prost din cauza șpăgarilor și ucigașilor din sistem. Am convingerea că cei din urmă sunt în minoritate, dar mediatizarea excesivă și, în cazul unora, datul din coate pentru ocuparea posturilor de conducere îi fac să-și asume „coperta” catalogului medicilor. Cei care nu au prea avut nevoie de tratamente și intră rar într-un spital sunt copleșiți de neajunsurile organizatorice și de lipsa de amabilitate a celor care vin în contact cu pacientul. Deci înjură și povestesc mai departe experiențele neplăcute. Pacienții vechi, cu boli cronice sau cu sănătatea mai șubredă, ajung, în cele din urmă, să cunoască și latura umană a personalului medical și să intre pe mâinile unor medici de legendă, aceia care refuză chiar și o cutie cu bomboane cadou, aceia care dorm în spital pentru a fi mai aproape de pacienții operați, aceia care vorbesc frumos pentru că nu cunosc un alt limbaj, aceia care nu sunt ironici sau sarcastici pentru că știu că problemele de viață și de moarte nu pot fi privite altfel decât cu seriozitate. Am convingerea că ei sunt majoritatea, dar, neavând firme și reclame luminoase pe ușile cabinetelor, nu ajung în vogă sau la modă printre bolnavii VIP. Vindecările oamenilor de rând nu țin prima pagină a ziarelor. Din păcate, acesta este mediul în care a ajuns Nicușor Constantinescu să facă ordine, prin intermediul lui Boris Parpală, fost director al Direcției Agricole, și al lui Carmen Vasile, fostă și actuală mână dreaptă a lui Zgabercea, șeful peste cultura județului, acum ajunsă ea însăși în funcția de directoare a direcției de Cultură. Aceștia doi sunt membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean și implementează în mediul sanitar directivele președintelui. Cu tot dezgustul arătat pentru preluarea Spitalului Județean, cu aproape o lună în urmă, președintele Consiliului Județean Constanța exulta, probabil, la gândul că-și va putea manifesta puterea dictatorială în interiorul încă unei instituții. A început cu înlocuirea șefilor de secție. Cei care nu au… „pupat poala popii” sau nu au avut proptele la președinte au fost înlocuiți. Pur și simplu. Pe baza listei de la CJC, fără vreo recomandare de la vreun for profesional, fără concursuri, fără criterii. Sau, dacă au existat criterii, ele nu au fost făcute publice, așa cum, de altfel, nicio decizie a CJC nu este justificată în fața cetățenilor acestui județ, de parcă nu ar fi o instituție publică, ci un SRL al lui Constantinescu. Și nu putem să nu ne gândim că lipsa criteriilor și a concursurilor înseamnă, de obicei, trafic de influență și comisioane. În 2004, echipa lui Nicușor făcea praf instituțiile de cultură constănțene, printr-un demers organizatoric falimentar, generator de procese, demers inițiat fără vreo consultare publică, împotriva profesioniștilor din domeniu, demers răsărit din mintea nu se știe cărui semidoct cu pretenții de intelectual. În 2010 a venit la rând spitalul. Competența în domeniul sanitar a oamenilor desemnați să se ocupe de reorganizarea acestuia fiind cel puțin discutabilă (agricultura și cultura neavând multe de împărțit cu… prefectura - n-am găsit altă rimă!), vom trăi și vom vedea probabil o altă mostră a talentului lui Nicușor Constantinescu de a distruge toate lucrurile pe care pune mâna.