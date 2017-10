Se surpă Constanţa! Nu-i bai, că rămâne Mamaia!

Se surpă Constanța! Nu-i bai, că rămâne Mamaia!

Nu mai e un secret pentru nimeni că municipiul reședință de județ, port la Marea Neagră, fosta cetate a Tomisului, astăzi Constanța, se duce la fund… Din toate punctele de vedere, dar cu precădere din punct de vedere urbanistic. Iar fiecare eveniment de genul celui petrecut duminică seară, când zidurile interioare ale unei clădiri din Piața Ovidiu s-au surpat pur și simplu, ne răsucește și mai mult cuțitul în rană. Era în jur de ora 20,00, când mașina de la Inspec-toratul pentru Situații de Urgență și o salvare erau parcate în zonă, pompierii scotoceau printre dă-râmături în căutarea unor posibile victime, curioșii se îngrămădeau pe la ferestre și printre reporteri, puradeii se pierdeau desculți și murdari printre picioarele trecătorilor, iar la doar câțiva metri de locul unde se produsese incidentul doi turiști străini fotografiau din toate un-ghiurile… statuia lui Ovidiu. Căci atât mai pot fotografia turiștii după care râvnim atât cu ochii în ograda vecinilor bulgari sau a grecilor sau a turcilor… Statuia lui Ovidiu, singura care stă de strajă și care se mai luptă, parcă în zadar, cu timpul și… mai ales cu oamenii. În rest… totul e ruină! Nici nu vreau să mă gândesc la faleză sau cazino! Știu că e redundant, dar în același timp e tot mai dureros! Ar trebui să ne fie rușine ori de câte ori vine vorba de zona veche a orașului, de stadiul deplorabil în care se găsesc clădirile de acolo, de mizeria care domnește în zonă, de tot! Iar Constanța grație acestei zone există astăzi și, dacă ăștia de se dau în bărci ca fiind gospodari-șefi ar fi știut să o conserve și să o exploateze, poate am fi putut trece astăzi mai ușor prin criză. Poate că, în loc să se vaiete cu atâta foc și să plângă din patru în patru ani pe umărul mămăițelor, ar fi fost mai demn pentru multicolorul și împănatul primar să nu pună în prim-plan interesele personale, să pună umărul la treabă pentru a nu îngropa istoria acestui oraș, pentru a nu ne îngropa pe noi toți în mizerie și în rușinea de a ne numi astăzi constănțeni. Dar turiștii nu dau voturi, turiștii vin, fac poze și pleacă! Apoi transmit mai departe impresii despre locurile prin care trec, dar cui îi pasă de vorbele ce ne ies an de an, atâta timp cât marea satisfacție a găștii de a rămâne la ulciorul cu smântână se perpetuează de zece ani? A, dar să nu uit cel mai important lucru: ei, turiștii, ar lăsa ceva bani aici, asta doar dacă ar avea unde. Din păcate, nimic nu i-a convins în cei zece ani pe dansatorii de samba din primărie să își îndrepte atenția și să investească în zona peninsulară. Ei au preferat Mamaia, locul unde au băgat milioane de euro pentru plăcerile lor extravagante de câte-o vară… Poate ar cam trebui să ne grăbim și noi într-acolo, să mai prindem măcar câte un loc de cort, printre vilele lor de neam prost, pentru atunci când, vrând-nevrând, va trebui să plecăm din calea ruinelor, a câinilor care tind să ne întreacă la număr, a mizeriei care stă să sufoce Constanța.