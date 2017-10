Schimbarea la faţă

Schimbarea la față

De sâmbătă, de la Craiova, FC Farul începe o nouă bătălie în prima divizie, pe care o dorește finalizată cu o clasare în primele zece echipe, în același timp cu întinerirea și alcătuirea unui lot competitiv. În acest campionat, unul oarecum de tranziție, Farul pune bazele unei noi formații, începe un nou ciclu. Sigur, nu este vorba de o remaniere masivă a lotului, pentru că, în esența sa, în fiecare compartiment, Farul are destui jucători de valoare. Schimbarea la față pe care și-o dorește toată lumea se referă îndeosebi la schimbarea atitudinii, a atmosferei, la creșterea rivalității pentru postul de titular și a motivației. De când a venit la echipă, antrenorul Constantin Gache repetă obsesiv: vrea o familie la Farul. Este elementul care se poate dovedi decisiv pentru reușita constănțenilor. Iar semnalele receptate până acum din rândul jucătorilor mă fac să cred că totul merge spre bine. În teren, Gache vrea luptători, care să fie aplaudați și atunci când nu câștigă. Vrea ca băieții săi să dea totul și să iasă de fiecare dată cu fruntea sus de pe gazon. Iar prin aceasta Farul să-și recâștige spectatorii. Într-un campionat mai aprig ca niciodată, care anunță o luptă crâncenă atât la vârf, cât și în subsolul ierarhiei, Farul nu are presiunea unui obiectiv măreț. Tocmai de aceea, ar trebui ca „rechinii" să joace dezinhibați, din plăcere. Nu au nimic de pierdut. Cu cine pornește Gache campionatul? Vechilor fariști, mai puțin Guriță, Senin, T. Moldovan, Apostol și Tilincă, care nu mai sunt în echipă față de sezonul trecut, li se adaugă, pe flancul stâng, senegalezul Gaston, în față, gemenii golului de la Delta Tulcea, Nanu și Ciobanu, la mijlocul terenului, redescoperitul Voiculeț, după cum își așteaptă rândul, fremătând, și lupii tineri D. Florea, L. Mihai II, Fl. Neaga sau Larie. Nu în ultimul rând, merită remarcată și explozia brazilianului Gerlem, care a devenit o piesă indispensabilă în sistemul gândit de Gache și ajutoarele sale și pe care mulți îl văd o revelație a campionatului. Punând în balanță venirile și plecările, având imaginea atmosferei schimbate, a motivației superioare, atât a jucătorilor, cât și a staff-ului tehnic, unul unit, exclusiv constănțean, mă încumet să afirm că Farul pleacă bine la drum. Să-i dăm credit noii echipe, să avem încredere în ea și să o încurajăm.