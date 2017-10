Să se revizuiască primim, dar să nu se schimbe nimic

Sunt convinsă că nu numai eu, ca jurnalist, dar și toți cei interesați de cele trei legi care așteptau asumarea în Parlament - oameni de rând nu atât de proști precum ne cred EI, capabili să discernem jocurile politice de bătaia de joc și minciună - realizează că tot circul gratuit de ieri nu va schimba cu nimic viața noastră plină de privațiuni închinate pe altarul crizei… Care există, fie vorba între ei, doar pentru că s-a furat atât de mult și atât de la nivel înalt încât am ajuns în sapă de lemn tot noi, pălmașii. Cel puțin despre Legea educației - realizată cu atâta trudă și maxim orgoliu de Ecaterina Andronescu, care a refuzat cu obstinație să introducă propunerea lui Miclea de a se susține examen de admitere în liceu - se vorbește ca despre o jenantă cosmetizare a vechii legi, chiar în proporție de 90 la sută. Dacă cineva a mai sperat că se va reveni la admiterea clasică în licee, acel examen care permite acestor instituții să aibă parte de liceeni pe măsura prestigiului, și nu de corijenți la finele clasei a IX-a, oftează a maximă dezamăgire. Și asta în condițiile în care în luna februarie a acestui an, ministrul Educației, conștient că se copiază în draci la tezele cu subiect unic și se dau peste cap ierarhii, promitea reintroducerea unei examinări reale. Iac-așa, s-au scos geografia, istoria și nu mai dau teza cei de-a VII-a. URAAA! Mare schimbare! Iar la Bac, ba bine că a mai apărut o… competență, cea a cunoștințelor informatice. Așadar, ne aflăm în fața unui nou an școlar cu programe încărcate de materii nedorite, cu cadre didactice departe de a fi motivate, doar cu elevi pe post de eterni cobai.