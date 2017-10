România - not my choice!

„Romania, the land of choice” ar fi noul slogan al turismului românesc. Visătorii din ministerul de resort au impresia că turismul autohton este deja o mașinărie complexă, care se reglea-ză singură și funcționează independent. Drept urmare, li s-a părut OK ca sloganul țării să fie unul făcut în pauza de cafea, între două vorbe despre shopping la Milano și trei complimente pentru Elena. Personal, poate n-aș fi zis că brandul național a fost făcut ad-hoc. Ar fi fost alegerea mea. Romania, the land of choice… adică am avea de ales... probabil s-au gândit la ce învățam la școală când eram mici: țara noastră are munte, dealuri, câmpie, deltă și mare. Nu asta este problema. Relieful nu contează. În urmă cu vreo două zile îi arătam unui prieten din Irlanda o poză cu niște dealuri verzi din Bucovina, la care el exclamă „F*ck lad, that looks like the irish countryside!”. Într-adevăr, avem zone impresionante. Dar e vorba de oameni aici!!! Cu ce mă ajută pe mine că mă plimb pe câmpii mănoase, dacă ajung în locuri în care cel puțin cinci persoane vor încerca să mă fure în opt moduri? Ce alegeri am? Ce e amuzant în a nu avea drumuri utilizabile în 90% din județele țării? Unde e garanția turistică a țării? Mergi în Irlanda, Franța, Anglia, Spania, Germania… păi acolo există „expertiză” în turism. E scris în codul genetic al localnicilor să trăiască din asta. La concertul lui Bregovic, Elena Udrea era entuziasmată de faptul că circulația în stațiunea Mamaia a fost paralizată. Nici când a cântat Roger Waters în Berlin, în fața a 500.000 de oameni, nu s-a blocat circulația. Și asta se întâmpla în 1989. La 20 de ani distanță, în stațiunea Mamaia, o mână de 10.000 de oameni, majoritatea constănțeni, blochează complet accesul rutier. Și de-ar fi știut ei, turiștii, că se închide autostrada București-Cernavodă, ar fi plecat mai devreme. Nu înțeleg ce „alegeri” a găsit ministrul în Mamaia. Sunt mai multe locuințe private decât hoteluri. Stațiunea este practic un cartier de vacanță, iar imaginea comunistă a hotelurilor s-a accentuat pe măsură ce au fost înconjurate de corturi de clubbing și ansambluri rezidențiale. Și vorbim aici de așa-zisă „perlă” a litoralului românesc. Sudul arată mai rău decât Prypiat (n.r. - oraș părăsit din Ukraina, din care 50.000 de persoane au fost evacuate într-o zi, după accidentul de la centrala nucleară de la Chernobyl). Nu mai pomenim de peninsulă, o zonă cu un imens potențial turistic, lăsată în paragină de administrația locală. În loc să te bucuri de Constanța veche, riști să fii fugărit de câini și asaltat de diferite minorități neprietenoase. Cât despre restul țării… există turismul de pensiune, care încă merge, fără ajutorul niciunui minister. Și atât. Am fost la Iași, unde am găsit un oraș în care autoritățile nu dau nici doi bani pe adevăratele atracții și care au defrișat câteva mii de metri pătrați din centru pentru a face loc unui mall și câtorva clădiri luxoase de apartamente. În alte zone n-am fost de curând, așa că nu vreau să vorbesc fără să știu. Dar nici nu îmi închipui că ar fi cine știe ce Monte Carlo sau Coasta de Azur. Sunt curios ce slogan va găsi firma aceea internațională, pentru 75 milioane euro. Pentru că „Romania, the land of choice” nu e decât un vers din imnul (!!!) turistic al țării, ceva temporar, menit să resusciteze turismul estival. Propunem și noi câteva (unele sunt auzite la Radio Guerrilla): Romania – better not (mai bine nu), go home! (plecați acasă!), the true India (adevărata Indie), offroad everywhere! (offroad peste tot), you have the choice NOT to come here (ai alegerea de a NU veni), scammed everywhere (fraierit peste tot), no one speaks your language (nimeni nu vorbește limba ta), leave all your money here… unwillingly (îți lași toți banii aici, fără să vrei), we suck more than you do (suntem mai nașpa decât tine), Dracula is a fake (Dracula e un fals), dead end (o fundătură), you’d better like mud (ar fi bine să-ți placă noroiul), wrong place, wrong time (locul nepotrivit, momentul nepotrivit), stray dogs for everyone! (câini vagabonzi pentru toată lumea!).