Roboţei de campanie

Roboței de campanie

De ceva vreme, campania electorală s-a intensificat, dovadă și numărul mare de comentarii postate pe site-ul nostru, la orice material care are vreo legătură cu politica sau cu administrația locală. Și nu mă refer la mesajele gen „Votează pe Cutare!” pe care, de îndată ce le vedem, le ștergem de pe site, ci la acelea prin care unii care își iau diverse „nick-uri”, adică pseudonime, se iau la harță cu ziaristul, cu informațiile sau cu opiniile consemnate în articole ori cu alți cititori care își scriu părerile și, pe un ton destul de agresiv, își exprimă și își argumentează opțiunea de a vota cu actuala putere. Până acum, cititorii care comentau pe site erau, în majoritate, împotriva administrației și în ton cu criticile jurnaliștilor, unii chiar oferindu-ne noi informații și piste pentru alte articole. De înțeles, de vreme ce ziarul se situează în opoziție. În timpuri de campanie, însă, cititorii noștri obișnuiți sunt „copleșiți” (nu au timp să stea toată ziua online și să răspundă) de numărul comentariilor (nu și al bloggerilor, veți vedea) pro-Mazăre. Am observat că argumentul cel mai vehiculat este acela bine cunoscut, că administrația Mazăre și-a tras, de acord, dar a făcut multe și pentru constănțeni, iar cei care i-ar putea lua locul ar fura și mai mult și nu se știe cât ar face pentru oraș. Deci ar fi ok să ne ia și banii din buzunar, câtă vreme ne lasă și nouă de-o pâine, nu? Stau și mă minunez cum ne-au defectat comunismul și democrația asta originală, de putem emite sau înghiți astfel de raționamente! Câtă vreme înțelegerea pentru furt și alte infracțiuni își va găsi loc în mințile noastre, nici nu trebuie să ne mirăm că nu mai ieșim din cercul vicios în care ne învârtim fără speranță, că nu mai intrăm odată, cu adevărat, în Europa, ba suntem chiar în pericol de a fi scoși cu șuturi în fund din unele țări europene, că nu mai vedem capătul celor 20 de ani de tranziție la care ne condamna Silviu Brucan imediat după revoluție. Este mesajul pe care oamenii lui Mazăre îl dau alegătorilor, și spun asta pentru că mi-ar fi greu să presupun că un simplu constănțean neimplicat politic se trezește de dimineață și se apucă să scrie patru, cinci, șase mesaje, semnate cu nume diferite, însă cu aceleași greșeli gramaticale și de la aceeași adresă IP (adresa pe Internet a computerului folosit, pe care administratorul site-ului o poate vedea). Îmi este cât se poate de clar că persoana respectivă are o misiune clară electorală, așa că pot asimila mesajul său campaniei PSD. O altă idee vehiculată de roboțeii lui Mazăre este aceea că, în loc să scrie împotriva administrației, ziariștii ar trebui să arate ce au făcut ei. Păi ce să facă? Proiecte edilitare? Nu le intră în atribuții, asta e… Iar, cum toți contracandidații lui Mazăre au acces în mod egal în ziarul Cuget Liber, în măsura în care au solicitat spațiu publicitar și au furnizat informații de interes, pesediștii nici nu știu ce candidat să ne pună în cârcă și să ne scoată pe nas, ca fiind sprijinit în mod special de ziar, așa că atacă la persoana jurnalistului. Am scris despre toate acestea întâi pentru a nu lăsa cititorii ziarului tipărit departe de „conflictele” care izbucnesc pe site, apoi pentru a da o interpretare războiului comentariilor și nu în ultimul rând pentru a arăta bloggerilor cine se ascunde în spatele unor nick-uri diferite, dar inventate de aceeași minte care operează același calculator.