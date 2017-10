Respiraţi cât mai puteţi!

Respirați cât mai puteți!

Ceea ce este un vis frumos pentru gașca lui Mazăre și un coșmar pentru constănțeni are șanse să devină realitate, prin contribuția consistentă a deputaților români. Comisia parlamentară prezidată de Sulfina Barbu a scos dintr-o ordonanță de guvern articolul care interzice schimbarea destinației spațiilor verzi. Dacă această modificare trece de Camera Deputaților, putem să ne luăm adio de la ce a mai rămas din Parcul Tăbăcărie sau de la spațiile verzi din jurul blocurilor (cele care mai sunt), de la fiecare petic de verdeață care va fi identificat de clanul local ca având potențial de valorificare și de acumulare de comisioane. Chiar în vremurile astea de criză, investitorii strategici nu ar întârzia să apară, iar primarul nostru, cel ridicat în slăvi de fani pentru felul cum „se descurcă”, pentru abilitatea sa de a „fura”, dar a și face ceva pentru constănțeni (vezi comentariile susținătorilor săi pe site-ul Cuget liber) ne-ar explica din nou binefacerile betoanelor în raport cu cele ale arborilor care nu fac decât să ne dea oxigen. Ba chiar ne-ar bate obrazul să ne simțim să pupăm tălpile celor care, pe praful acesta, se îndură să construiască în parcurile noastre, oferind, chipurile, locuri de muncă. Apoi s-ar apuca să calculeze la centimetru pătrat toate jardinierele din oraș, pentru care Pomacost a primit bani grei ca să le planteze, și ar pune la socoteala spațiului verde și toată pârloaga de la marginea orașului pe care s-ar grăbi s-o treacă în intravilan pentru a compensa parcurile cărora le-ar schimba destinația în terenuri de construcție. Pariez că, urmare a acestor calcule, am ieși mai bine decât toți europenii la numărul de metri pătrați de iarbă pe cap de locuitor. Chiar dacă, în prezent, avem doar mai puțin de doi metri, pe când normele europene prevăd 26 de metri. Și am putea să ne mai și ținem respirația pe străzi, în case, la serviciu, iar în week end să dăm o fugă până în periferii. În condițiile în care autoritățile nu mai au pic de respect pentru natură și au ajuns chiar să taie zeci de copaci numai pentru a face parcări pe marginea drumurilor, se prefigurează un tablou încă mai sumbru al acestui oraș. Iar blazarea și nepăsarea constănțenilor - aceia care acceptă să se dea pe mâna unui asemenea primar în schimbul unor jalnice pachete cu mâncare sau aceia care, de frica găștii care a acaparat orașul, nu ridică glasurile împotriva deciziilor aberante - mă fac să cred că nu vom auzi (ca în capitală) despre ONG-uri care să protesteze față de punerea în aplicare a legii sau să facă lobby pentru respingerea modificărilor în Camera Deputaților. Aștept să fiu contrazisă. Și mai aștept reacții clare ale parlamentarilor constănțeni față de tentativa de modificare a legii în favoarea schimbării destinației spațiilor verzi.