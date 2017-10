Respect pierdut

Campania „Noi vrem respect!” inițiată de un post public de televiziune mi se pare înjositoare pentru noi toți. Și asta pentru că nu degeaba un înțelept a spus: „Respectă-te pe tine însuți și ceilalți la rândul lor te vor respecta!”. În prag de campanie electorală (oficială), în mijlocul unei crize de identitate fără precedent, în toiul unei negări totale a moralității, „noi” cer-șim respect. Întâi de toate aș întreba: „Cui?”. Și care „noi”? Ca simplu român, nu subscriu campaniei, ba, din contră, o sancționez, chiar dacă doar verbal, căci doar aceasta-i pârghia pe care o am la îndemână. Știu că au mai sancționat-o și alții, pe aceeași cale, dar totuși, nu pot să tac… Nu pot să cred că am ajuns să cerem, ca la piață, un kilogram de respect, două grame de toleranță, câteva fire de moralitate și toate frumos ambalate, eventual, că mergem să le dăm cadou… În opinia mea, campania a fost gândită ca un șantaj emoțional și, evident, având conotații manipulatoare. „Noi vrem respect!” - un mesaj incitant, nu? Dar, revin și întreb cui cerem respect? Și mai ales când l-am pierdut? Ei, da… Nu am înțeles încă de la cine așteptăm noi respect… Știu însă că l-am pierdut cu precădere în ultimii vreo 20 de ani. L-am pierdut când am cultivat în draci un egocentrism dus la extrem, l-am pierdut atunci când nu ne-a păsat prea mult de ce se întâmplă în jurul nostru și ne-am mulțumit să ne mânjim cu un pui, un mic și o bere în preajma alegerilor, pe scurt l-am pierdut pentru că am fost ignoranți. Și acum suntem din nou în pericol să pierdem și ultima brumă de RESPECT (căci știu că fiecare dintre noi mai are o urmă), dacă ajungem să ne lăsăm manipulați de josnica și degradanta campanie promovată de câțiva „oameni” cu interese și care de orice vor fi capabili peste câțiva ani în relația cu noi, dar mai puțin să ne respecte.