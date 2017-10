„Regele“ şi cacealmaua

„Regele“ și cacealmaua

Gică Hagi a luat o mare plasă. Poate cea mai mare din cariera sa sportivă. A ales să meargă să antreneze o Stea de Liga Campionilor și a sfârșit prin a se retrage cu lacrimi în ochi, supus unor umilințe fără margini. Cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor s-a văzut terfelit chiar de finul său, Gigi Becali, actualul patron care a intrat în club adus fiind, acum 20 de ani, chiar de… Hagi. Sunt de acord cu faptul că a fi „Regele" arenei nu îți aduce automat și succesul ca antrenor. Poate că Hagi nu are (încă) tactul necesar unui tehnician, nu a comunicat foarte bine cu jucătorii săi sau poate pur și simplu mai are de învățat pentru a rezista la acest nivel. N-a avut răbdarea de a-și începe cariera de antrenor de jos, de a pregăti o echipă mai mică, de a lansa jucători. S-a „aruncat" direct la vârf, mai întâi cu Naționala, acum cu Steaua. De fiecare dată a căzut de sus și n-a picat tocmai bine. Pentru acest lucru plătește. Dar, de aici și până a fi tratat la maniera în care a făcut-o latifundiarul din Pipera, e drum lung. Hagi a greșit când a făcut primul pas înapoi. Când a permis să fie călcat în picioare. Trebuia să renunțe imediat după ce a dus echipa în Liga Campionilor. Din păcate pentru el, n-a făcut-o, a mai și pierdut meciul de la Praga și a dat apă la moară contestatarilor, care au prins momentul prielnic pentru a-l sfâșia cu o cruzime rară. Am convingere că Hagi va avea puterea de a se ridica din nou și că nu acesta este punctul final al carierei. Dar trebuie să fie mai atent la cacealmale. La fotbal, ca la poker…