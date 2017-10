Referendum pentru apa caldă

În timp ce Ministerul Sănătății dă o grămadă de sfaturi cum să ne ferim de caniculă, responsabilii de la CET Palas au luat decizia de a opri apa caldă menajeră timp de vreo 11 zile, chiar acum când meteorologii au anunțat cod galben. Motivul acestei decizii face referire la veșnicele revizii anuale. Care, deși ne considerăm europeni, se tot fac, de ani de zile, în loc ca instalațiile să fie înlocuite odată pentru totdeauna. Cum pentru orice decizie… există o explicație, aproape întotdeauna aceeași, directorul tehnic de la CET a invocat că nu sunt bani pentru o lucrare drastică, chiar dacă instituția pe care o păstorește are de recuperat de la populație sume imense, cu care s-ar putea schimba câțiva kilometri de conducte. Ca locuitor al acestui oraș, care-mi plătesc la timp datoriile către stat, mă întreb de ce datornicii nu sunt executați silit, din moment ce legea permite o astfel de procedură. Să fie vorba de management defectuos sau de proastă gestionare a fondurilor ? Bref, până ieri știam că va rămâne fără apă caldă jumătate de oraș. Rămânea varianta ca baia caldă să fie făcută undeva, pe la neamurile care stau în cealaltă parte a municipiului. Însă planurile celor care mai aveau o speranță, că nu se vor îmbolnăvi sau umple de păduchi, au fost date peste cap. Și asta pentru că, ieri, pe faxul redacției a sosit o informare cum că apa caldă va fi oprită de sâmbătă și în cealaltă jumătate a orașului. Pe de altă parte, vizavi de perioada aleasă pentru efectuarea reviziilor, anume sezonul estival, directorul tehnic de la CET a avut o scuză. Iarna se exclude din start, pentru că nu am mai avea nici căldură prin case. Toamna încep copiii școala și sunt unii care fac gălăgie, iar primăvara le sar în cap alții, care se ocupă cu muncile agricole (!?). Ultimul argument mă miră, căci, din câte știu, Constanța este un oraș, și nu o comună unde agricultura ar fi ocupație de bază. Dar, în fine, poate știe domnul director mai bine, că doar d-aia este șef la CET. Pentru că am văzut mulți constănțeni contrariați de oprirea apei calde în această perioadă, fiecare venind cu câte-o alternativă, eu am o propunere: Dacă tot s-a vorbit despre organizarea unui referendum pentru șoseaua de coastă a primarului, să se facă un referendum și pentru apa caldă, chestiune mult mai importantă. Nu știu care-i treaba cu șoseaua de coastă, dar de apă caldă au nevoie, în mod sigur, constănțenii. Iar nevoia asta se simte în aer…